Γιάννης Παναγόπουλος: Το ΠΑΣΟΚ ζητά την παραίτησή του από την ηγεσία της ΓΣΕΕ- Συνεδρίασε η Πολιτική Γραμματεία

Σε κλίμα ενότητας ως προς τον στρατηγικό προσανατολισμό, αλλά με εμφανείς επιμέρους διαφωνίες, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (13.02) η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ, με αντικείμενο την πορεία προς το συνέδριο και τον σχεδιασμό ενόψει των εθνικών εκλογών.

Η συνεδρίαση κατέληξε σε ομόφωνη απόφαση για τον συνολικό πολιτικό σχεδιασμό, ωστόσο καταγράφηκαν ενστάσεις σχετικά με τον τρόπο εκλογής και την κατανομή των συνέδρων.

Η επιμονή του προέδρου του κόμματος, Νίκου Ανδρουλάκη, στο μοντέλο που είχε εφαρμοστεί και στο προηγούμενο συνέδριο προκάλεσε αντιδράσεις από τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα και τη βουλευτή Νάντια Γιαννακοπούλου, αποτυπώνοντας διαφορετικές προσεγγίσεις στο εσωτερικό του κόμματος.

Τι αποφασίστηκε για την υπόθεση Παναγόπουλου

Στο επίκεντρο βρέθηκαν και οι εξελίξεις γύρω από τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, ο οποίος ερευνάται για υπεξαίρεση κονδυλίων.

Η Πολιτική Γραμματεία υπενθυμίζει ότι έθεσε «άμεσα σε αναστολή» την κομματική του ιδιότητα έως τη διαλεύκανση της υπόθεσης, τονίζοντας ότι ισχύει το τεκμήριο αθωότητας.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι από «θέση αρχής» και «για την προάσπιση του κύρους και της αξιοπιστίας του συνδικαλιστικού κινήματος», ο κ. Παναγόπουλος «οφείλει να διευκολύνει», παραιτούμενος «των φιλοδοξιών του να ηγηθεί της ΓΣΕΕ».

Στο ίδιο μήκος κύματος, το ΠΑΣΟΚ διαμηνύει ότι «ούτε εκβιάζεται, ούτε απειλείται», καλώντας σε πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση χρόνιων παθογενειών, όπως η κρίση αντιπροσωπευτικότητας και αξιοπιστίας, καθώς και την ανάγκη «απεγκλωβισμού» από κατεστημένες αντιλήψεις και εξαρτήσεις.

Η ανακοίνωση ολοκληρώνεται με κάλεσμα προς τα μέλη και τους φίλους του κόμματος που δραστηριοποιούνται στους χώρους εργασίας και στις συνδικαλιστικές παρατάξεις να συμμετάσχουν στον προσυνεδριακό διάλογο και στις επόμενες δράσεις.

Ο δρόμος προς το συνέδριο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Πολιτική Γραμματεία εξέτασε «διεξοδικά» τόσο την ατζέντα της πορείας προς το συνέδριο όσο και την πολιτική στρατηγική «ενόψει των επερχόμενων εθνικών εκλογών», τις οποίες χαρακτηρίζει «μείζον πολιτικό διακύβευμα». Τη συζήτηση άνοιξε ο Νίκος Ανδρουλάκης, θέτοντας –όπως αναφέρεται– ζητήματα «εθνικής στρατηγικής», τις βασικές πολιτικές και ιδεολογικές θέσεις του κόμματος και τον οδικό χάρτη προς συνέδριο και κάλπες.

Η απόφαση επισημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ προσέρχεται στο συνέδριο με «σαφή και καθαρή ιδεολογική ταυτότητα», προβάλλοντας τη σοσιαλδημοκρατία του 21ου αιώνα ως απάντηση στις σύγχρονες κοινωνικές, οικονομικές και γεωπολιτικές προκλήσεις. Επαναλαμβάνει, επίσης, ότι αποτελεί «κόμμα εξουσίας» και όχι «κόμμα διαμαρτυρίας», με στόχο τη διακυβέρνηση της χώρας, υπογραμμίζοντας την «αυτόνομη πολιτική πορεία» και την πλήρη προγραμματική αυτοτέλεια στις εκλογές.