Γιώργος Παπανδρέου: “Συκοφαντικό και σκόπιμα παραπλανητικό το δημοσίευμα που με εμπλέκει με τον Έπσταϊν”
"Η χώρα έχει πληρώσει βαρύ τίμημα από τα fake news και τις θεωρίες συνωμοσίας"
Την δική του απάντηση έδωσε ο πρώην πρωθυπουργός και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Παπανδρέου, σχετικά με δημοσίευμα που τον θέλει να εμπλέκεται στην υπόθεση Έπσταϊν.
Συγκεκριμένα, ο κ. Παπανδρέου χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο δημοσίευμα “συκοφαντικό” ξεκαθαρίζοντας ότι δεν είχε καμία σχέση με τον καταδικασμένο για παιδεραστία Αμερικανό χρηματιστή.
Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Παπανδρέου:
Απάντηση σε συκοφαντικό δημοσίευμα:
Δημοσίευμα επιχειρεί να συνδέσει το όνομά μου με τον Jeffrey Epstein.
Ουδέποτε είχα οποιαδήποτε σχέση ή επικοινωνία με τον Epstein. Τελεία.
Όσοι επιχειρούν να παρουσιάσουν ως «αποκάλυψη» ή δήθεν «σκοτεινή διαδρομή» την απολύτως δημόσια διαδικτυακή ενημέρωση διεθνών επενδυτών και μετόχων της Deutsche Bank σχετικά με την κατάσταση της χώρας μετά το δημοψήφισμα του 2015 — όταν είχε τεθεί ανοιχτά το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη — δεν είναι απλώς ανακριβείς· είναι σκόπιμα παραπλανητικοί.
Σε εκείνη την κρίσιμη στιγμή για τη χώρα, η υπεύθυνη ενημέρωση της διεθνούς οικονομικής κοινότητας και η υπεράσπιση της παραμονής της Ελλάδας στην Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ήταν επιλογή – ήταν υποχρέωση και πράξη πατριωτικής ευθύνης.
Αλλά όταν δεν μπορούν να αντικρούσουν επιλογές που δικαιώθηκαν ιστορικά – όπως ο αγώνας για την παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ και την αποτροπή του Grexit – επιλέγουν τη σπίλωση και τη συκοφαντία.
Η χώρα έχει πληρώσει βαρύ τίμημα από τα fake news και τις θεωρίες συνωμοσίας, που θέλησαν να αποσιωπούνται τα πραγματικά αίτια της τότε κρίσης.
Τέλος η λάσπη!
