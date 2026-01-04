Γιώργος Παπαδάκης: Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον σπουδαίο δημοσιογράφο

Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον σπουδαίο δημοσιογράφο Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 74 ετών.

Συγκεκριμένα, άπαντες είναι συντετριμμένοι για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη την Κυριακή 4/1.

«Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετώ απόψε τον φίλο μου, δημοσιογράφο, Γιώργο Παπαδάκη» δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, πληροφορηθείς τον αιφνίδιο θάνατο του γνωστού δημοσιογράφου του ΑΝΤ1.

«Σήμερα η Ελλάδα έχασε έναν από τους σπουδαιότερους ανθρώπους της σύγχρονης δημοσιογραφίας και κατ´ επέκταση της ελληνικής τηλεόρασης, στην οποία υπήρξε πρωτοπόρος» σημείωσε ο κ. Ν. Κακλαμάνης και πρόσθεσε: «Ο Γιώργος Παπαδάκης για πολλές δεκαετίες υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με συνέπεια, τόλμη, αίσθημα ευθύνης και κυρίως με επίκεντρο τον άνθρωπο. Πάντα στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης, ήταν εκείνος που διαμόρφωσε ουσιαστικά την πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών σταθμών και αποτέλεσε τον «πατέρα» πολλών νεότερων δημοσιογράφων. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι το τηλεοπτικό κοινό τον αγκάλιασε από τα πρώτα του βήματα και κέρδισε διαχρονικά την εμπιστοσύνη εκατομμυρίων πολιτών. Από σήμερα η φράση «Καλημέρα Ελλάδα» θα ηχεί διαφορετικά στα αυτιά όλων μας» τόνισε ο Πρόεδρος της Βουλής, εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένειά του Γ. Παπαδάκη, στους οικείους του και στον ΑΝΤ1.

Το μήνυμα Ζαχαριάδη για τον Γιώργο Παπαδάκη

Στην απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη αναφέρεται με δήλωσή του ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο Γιώργος Παπαδάκης. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Η προσφορά του στην ενημέρωση και στη διαμόρφωση της ελληνικής τηλεόρασης υπήρξε τεράστια και καταλυτική. Ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν άνθρωπος που άλλαξε την ενημέρωση στην Ελλάδα.

Ο Γιώργος, σε στιγμές δύσκολες για την ενημέρωση και τη χώρα, στάθηκε δίκαιος και αμερόληπτος και αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε όπως ακριβώς ήταν.

Ο Γιώργος Παπαδάκης μεγάλωσε γενιές Ελλήνων τηλεθεατών με την καθημερινή του δουλειά. Ήταν κορυφαίος στη δουλειά του και μαχητής. Πολεμούσε κάθε μέρα. Είναι δύσκολο να είσαι για δεκαετίες κορυφαίος και ο Παπαδάκης το πέτυχε και τον εκτιμούσαν όλοι και το αναγνώριζαν και σαν επαγγελματία και σαν άνθρωπο.

Αποφάσισε το καλοκαίρι του 2025 να σταματήσει την καθημερινή του παρουσία στην τηλεόραση μετά από προσφορά δεκαετιών. Ο κύκλος της προσφοράς του όμως δεν είχε κλείσει. Η πρωινή ζώνη φέτος είναι διαφορετική και πιο φτωχή χωρίς την παρουσία του Παπαδάκη.

Γιώργο σε ευχαριστούμε που μας συντρόφεψες, μας ενημέρωσες, μας μεγάλωσες.

Επίσης Γιώργο κάποιοι από εμάς σε ευχαριστούμε και για έναν επιπλέον λόγο. Που μας εμπιστεύτηκες στην πιο απαιτητική ενημερωτική ζώνη και αυτό μας καθιέρωσε στη δημόσια σφαίρα και την πολιτική ζωή.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους συνοδοιπόρους του στη ζωή και τη δημοσιογραφία, στον Φοίβο, στον Αντώνη, στην ‘Αννυ, σε όλα τα παιδιά της παραγωγής και τους συντελεστές».

Βελόπουλος: Ο Γ. Παπαδάκης άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον δημοσιογραφικό κλάδο

Τα θερμά του συλλυπητήρια για τον θάνατο του δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη, εξέφρασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

Συγκεκριμένα ο κ. Βελόπουλος δήλωσε: «Θέλω να εκφράσω την ειλικρινή και βαθιά θλίψη μου για την αιφνίδια απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη, ενός από τους εντιμότερους και πιο έμπειρους δημοσιογράφους της χώρας μας. Μιλώντας επί προσωπικού, ο Γιώργος Παπαδάκης υπήρξε από τους λίγους δημοσιογράφους που στάθηκαν έντιμα απέναντι και στην Ελληνική Λύση, όταν άλλοι «συνάδελφοι» απέκρυπταν πλήρως όχι μόνο τις θέσεις μας, αλλά και την ίδια την ύπαρξη μας!

Ο Γιώργος Παπαδάκης υπήρξε σημείο αναφοράς στην ελληνική δημοσιογραφία για δεκαετίες, με την αμεσότητά του, την εργατικότητά του και το υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην αλήθεια και τον πολίτη. Σφράγισε την πρωινή ενημέρωση και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον κλάδο. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και σε όλους τους συναδέλφους του. Η Ελλάδα χάνει έναν σπουδαίο επαγγελματία και έναν τίμιο άνθρωπο. Καλό παράδεισο, Γιώργο».

ΣΥΡΙΖΑ: «Ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε σήμερα ξαφνικά από τη ζωή, λέγοντας για τελευταία φορά καλημέρα στην Ελλάδα. Στη μεγάλη διαδρομή του άφησε ανεξίτηλο το δημοσιογραφικό του αποτύπωμα. Ταυτόχρονα πέτυχε κάτι ιδιαίτερα σπάνιο: συνολική αποδοχή, εκτίμηση και σεβασμό, σε συνδυασμό με τη συνεπή αγάπη όλου του κόσμου, που τον εμπιστεύτηκε επί δεκαετίες για την πολύπλευρη και έγκυρη ενημέρωσή του. Πρωτοπόρος στην τηλεόραση, άνοιξε νέους δρόμους ήδη από τη δεκαετία του 1980, συμμετέχοντας στην εκπομπή «Τρεις στον αέρα». Από το 1992 και έπειτα κυριάρχησε επάξια στην πρωινή ενημέρωση, ώσπου το 2025 αποφάσισε να κλείσει αυτόν τον κύκλο, αποχωρώντας από την παρουσίαση της εκπομπής του, «Καλημέρα Ελλάδα». Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αποχαιρετά τον δημοσιογράφο που ταυτίστηκε με την ενημέρωση, που διακρίθηκε για το ήθος και τις αρχές του και που λειτούργησε ως δάσκαλος για πολλούς άλλους δημοσιογράφους. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του».

Ο Πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ Δημήτρης Νατσιός εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για τον θάνατο του δημοσιογράφου Γεωργίου Παπαδάκη. «Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια για το θάνατο του δημοσιογράφου Γεώργιου Παπαδάκη. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του και να δίνει παρηγοριά στους οικείους τους».

Από εκεί και πέρα, τα συλλυπητήρια τους έστειλαν και οι: