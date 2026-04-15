Γιώργος Μυλωνάκης: Νοσηλεύεται διασωληνωμένος με ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου – Στον Ευαγγελισμό ο Μητσοτάκης

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε το πρωί της Τετάρτης 15 Απριλίου στον Ευαγγελισμό ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, μετά από λιποθυμικό επεισόδιο.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγω για ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο, δηλαδή με εγκεφαλική αιμορραγία, ενώ διασωληνώθηκε και μπήκε στη ΜΕΘ, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μυλωνάκης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από λιποθυμικό επεισόδιο που σημειώθηκε ενώ συμμετείχε στον καθημερινό «πρωινό καφέ» στο Μέγαρο Μαξίμου.

Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες ο κ. Μυλωνάκης μέχρι και την μεταφορά του στο νοσοκομείο είχε τις αισθήσεις του.

Στη συνέχεια, υποβλήθηκε σε εξετάσεις και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες διαγνώστηκε με ανεύρυσμα και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

Οι γιατροί του Ευαγγελισμού συνεχίζουν τις εξετάσεις και θα πραγματοποιήσουν και δεύτερη αξονική προκειμένου να δουν εάν μπορεί να χειρουργηθεί ή εάν θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με φαρμακευτική αγωγή.

Στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός έφτασε λίγο πριν τις 11:25 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του κ. Μυλωνάκη.

Εκεί βρίσκονται και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, και ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Στο νοσοκομείο βρίσκεται και η σύζυγος του Γιώργου Μυλωνάκη, Τίνα Μεσσαροπούλου, η οποία έφυγε εκτάκτως από την εκπομπή Happy Day όταν ενημερώθηκε για την περιπέτεια της υγείας του.