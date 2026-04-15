Γιώργος Μυλωνάκης: Μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό μετά από λιποθυμικό επεισόδιο

Συναγερμός σήμανε σήμερα (15/4) στο Μέγαρο Μαξίμου καθώς ο ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Μυλωνάκης διακομίστηκε στο νοσοκομείο “Ευαγγελισμός” καθώς φαίνεται ότι λιποθύμησε κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γιώργος Μυλωνάκης υποβάλλεται σε εξετάσεις.

Να θυμίσουμε ότι χθες (14/4), ο κ. Μυλωνάκης πήρε την απόφασή του να κινηθεί νομικά κατά του Κύπριου δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη και όσων αναπαράγουν τους ισχυρισμούς του, όπως ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης του.

Ο υφυπουργός παραθέτει το ιστορικό της υπόθεσης με την ταυτόχρονη επισήμανση ότι στόχος είναι να πληγεί ο ίδιος αλλά και μέσω αυτού, και η ελληνική κυβέρνηση.