Γερουλάνος: “Τα τελευταία 6 χρόνια νιώθουμε ότι ζούμε τις μέρες της Μαρμότας – Ο Μητσοτάκης υπηρετεί τις παθογένειες”

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.

Συγκεκριμένα, ο κ. Γερουλάνος είπε: «Το κάναμε και λάθη, αλλά… οδηγεί στις χρόνιες παθογένειες. Οι κυβερνήσεις όμως που μένουν στην ιστορία δεν ανέχονται παθογένειες. Τα βάζουν με τις παθογένειες».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τα τελευταία 6 χρόνια νιώθουμε ότι ζούμε τις μέρες της Μαρμότας. Δεν μπορεί να μη βλέπεις ότι ξόδεψες τόσα δισ. χωρίς αποτέλεσμα. Δεν γίνεται να λες ότι στην Ελλάδα μειώθηκαν 80 φόροι αλλά να μη θες να ακούσεις ότι οι πολίτες γονατίζουν από τους έμμεσους φόρους. Δεν γίνεται να πανηγυρίζεις για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής αλλά να μη βλέπεις ότι 45 δισ. ευρώ είναι η ελληνική παραοικονομία.

Δεν γίνεται να μιλάς για μείωση ανεργίας όταν όλο και περισσότεροι δουλεύουν περισσότερο και αμείβονται λιγότερο. Δεν μπορείς να πανηγυρίζεις για τα πρωτογενή πλεονάσματα και να μιλάς για στενό δημοσιονομικό χώρο» πρόσθεσε.

Ο κ. Γερουλάνος υποστήριξε ακόμη λέγοντας ότι «και το 2007 είχαμε καλά νέα απέξω αλλά χρεοκοπήσαμε με τις ίδιες παθογένειες».

«Η αντιμετώπιση των παθογενειών μπορεί να γίνει μόνο από μία κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ», ανέφερε στο τέλος της ομιλίας του ο κ. Γερουλάνος.