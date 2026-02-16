Μπορεί ο Akylas με το «Ferto» να κάνει την έκπληξη στην Eurovision 2026;
Γεραπετρίτης: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό ομόλογο του Αντρίι Σιμπίχα

Τι συζήτησαν οι δυο πλευρές

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα ενόψει των αυριανών συνομιλιών στη Γενεύη και του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της επόμενης εβδομάδας.

Σύμφωνα με ανάρτηση του ΥΠΕΞ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης υπογράμμισε την αλληλεγγύη της Ελλάδας με την Ουκρανία και τη συνεπή υποστήριξη των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου.

