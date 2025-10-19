Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Γεραπετρίτης στις Βρυξέλλες για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων – Θα συναντηθεί με Φιντάν στο περιθώριο της συνεδρίασης

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ θα συμμετάσχει στις συζητήσεις για Ουκρανία και Μέση Ανατολή

Γεραπετρίτης στις Βρυξέλλες για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων – Θα συναντηθεί με Φιντάν στο περιθώριο της συνεδρίασης
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Στο Λουξεμβούργο μεταβαίνει σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ο οποίος θα συμμετάσχει αύριο, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης περιλαμβάνονται ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Επίσης, στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο κ. Γεραπετρίτης θα έχει διμερείς συναντήσεις με τους ομολόγους του, της Αρμενίας, της Ουκρανίας και της Τουρκίας.

