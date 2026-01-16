Γεραπετρίτης: “Θα έρθει και η επέκταση των χωρικών υδάτων – Δεν θα συζητήσουμε ποτέ ζητήματα εθνικής κυριαρχίας”

Στην επέκταση των θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο αλλά και στο ζήτημα των χωρικών υδάτων αναφέρθηκε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στην Βουλή μετά από επίκαιρη ερώτηση το πρωί της Παρασκευής (16/1).

Συγκεκριμένα, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση, ο υπουργός είπε: «Μας κατηγορείτε για ατολμία και ως δεδομένους συμμάχους; Εμάς; Εκτός από το θαλάσσιο χωροταξικό έχουμε και τα θαλάσσια πάρκα που κατοχυρώνουν την κυριαρχία μας και εξουδετερώνουν την όποια αξίωση για τις ζώνες κυριαρχίας. Θα έρθει όπως ήρθε η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, όπως ήρθε η συμφωνία με Αίγυπτο, όπως ήρθε η συμφωνία με την Ιταλία όπως θα έρθει και η επέκταση των χωρικών υδάτων.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην τουρκική προκλητικότητα τονίζοντας ότι η Ελλάδα παρουσιάζει επιχειρήματα στο τραπέζι των συζητήσεων που δεν είχε το 2019.

Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι οι «απαράδεκτες αξιώσεις» της Τουρκίας με το αφήγημα της Γαλάζιας Πατρίδας ξεκίνησαν τη δεκαετία του ’90 και δεν έχουν αποσυρθεί, «όμως που είμασταν το 2019 και που είμαστε σήμερα; Η Ελλάδα σήμερα έχει επιχειρήματα που δεν είχε ποτέ στο τραπέζι. Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι οι «απαράδεκτες αξιώσεις» της Τουρκίας με το αφήγημα της Γαλάζιας Πατρίδας ξεκίνησαν τη δεκαετία του ’90 και δεν έχουν αποσυρθεί, πρόσθεσε ωστόσο: «Όμως που είμασταν το 2019 και που είμαστε σήμερα; Η Ελλάδα σήμερα έχει επιχειρήματα που δεν είχε ποτέ στο τραπέζι.

Γεραπετρίτης: Σε θέση πραγματικής ισχύος η Ελλάδα

Ο κ. Γεραπετρίτης επέμεινε στην ανάγκη να συνεχιστεί ο διάλογος με την Τουρκία. «Θα συζητήσουμε. Όμως υπάρχει κάτι που δεν θα συζητήσουμε.

Δεν θα συζητήσουμε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και καμία έκπτωση στις θέσεις μας. Δεν είμαστε σήμερα απλά ισότιμοι. Είμαστε σε θέση πραγματικής ισχύος επειδή αυτή η κυβέρνηση με αυτή την στήριξη δεν έκλεισε τα μάτια στο παγκόσμιο σκηνικό. Είδε την πραγματικότητα κατάματα με σχέδιο.