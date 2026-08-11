Γεωργιάδης: “Ρε παιδιά διαλέξτε, τα ντουβάρια χρειάζονται ή όχι την ανακαίνιση που κάνουμε;” – Η νέα απάντηση για τον σοβά που έπεσε σε κτήριο 70 ετών στο Βενιζέλειο

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης προχώρησε σε νέα ανάρτηση για την πτώση σοβά σε ένα κλειστό γραφείο σε κτήριο 70 ετών του Βενιζέλειου Νοσοκομείου.

Συγκεκριμένα, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «εδώ και 3 χρόνια σχεδόν με τους πόρους του Τακτικού μας Προϋπολογισμού, του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ και συγκεντρώνοντας και πρωτοφανώς πολλές ιδιωτικές χορηγίες εκτελούμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτιριολογικής αναβαθμίσεως του ΕΣΥ από την ίδρυσή του. Γιατί το κάνουμε αυτό; Επειδή πρώτοι εμείς αναγνωρίσαμε ότι τα κτίρια μετά από τόσες δεκαετίες είναι κουρασμένα και ορισμένα σε άθλια κατάσταση».

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Στη συνέχεια απευθύνεται στη «συμμορία της μιζέριας» της Αριστεράς που, όπως γράφει, «όχι μόνον απαξιώνουν όλα αυτά τα έργα αλλά αρχίζουν τα συνθήματα: “τα ντουβάρια δεν κάνουν την Υγεία”. Δηλαδή τσάμπα ανακαινίζετε τα πάντα μας είναι αδιάφορο».

«Ρε παιδιά διαλέξτε ή τα ντουβάρια τελικώς χρειάζονται και πρέπει να τα ανακαινίσουμε όλα και το Βενιζέλειο προφανώς, άρα και όσα κάνουμε τόσο καιρό σε όλη τη Χώρα έχουν αξία και άρα πείτε και κανένα μπράβο. Ή τα ντουβάρια δεν έχουν αξία κακώς κάνουμε όσα κάνουμε και άρα δεν σας νοιάζει και ο σοβάς που έπεσε. Μα δεν μπορεί να τα έχετε όμως όλα μονά ζυγά δικά σας» προσθέτει στο πλαίσιο αυτό ο κ. Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας γνωστοποιεί, τέλος, ότι έχει ζητήσει μελέτη για την ανακαίνιση του επιμαχου κτηρίου.

Όλη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Ας τα δούμε όλα με την σειρά. Εδώ και 3 χρόνια σχεδόν με τους πόρους του Τακτικού μας Προϋπολογισμού, του ΤαΑ, του ΕΣΠΑ και συγκεντρώνοντας και πρωτοφανώς πολλές ιδιωτικές χορηγίες εκτελούμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτιριολογικής αναβαθμίσεως του ΕΣΥ από την ίδρυσή του. Γιατί το κάνουμε αυτό; Επειδή πρώτοι εμείς αναγνωρίσαμε ότι τα κτίρια μετά από τόσες δεκαετίες είναι κουρασμένα και ορισμένα σε άθλια κατάσταση. Πλέον το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και κάνω εγκαίνια σχεδόν σε όλη τη χώρα σε ΚΥ, Κλινικές και ΤΕΠ. Και θα συνεχίσω να κάνω διότι έχω να εγκαινιάσω πάρα μα πάρα πολλά ακόμη.

Κατά κανόνα όπου πάω ή όταν είμαι στην Βουλή και μιλάω για αυτά ή σε μια τηλεοπτική εκπομπή αμέσως μου λένε οι πολιτικοί μου αντίπαλοι ή οι δημοσιογράφοι: «καλά όλα αυτά αλλά από προσωπικό κλπ» προσπερνώντας σχεδόν ως ασήμαντη αυτή την τεράστια προσπάθεια. Εάν συναντήσω και διαδηλωτές από την «συμμορία της μιζέριας» της Αριστεράς τότε ακόμη χειρότερα όχι μόνον απαξιώνουν όλα αυτά τα έργα αλλά αρχίζουν τα συνθήματα: «τα ντουβάρια δεν κάνουν την Υγεία». Δηλαδή τσάμπα ανακαινίζετε τα πάντα μας είναι αδιάφορο.

Ας τα δούμε όλα με την σειρά. Εδώ και 3 χρόνια σχεδόν με τους πόρους του Τακτικού μας Προϋπολογισμού, του ΤαΑ, του ΕΣΠΑ και συγκεντρώνοντας και πρωτοφανώς πολλές ιδιωτικές χορηγίες εκτελούμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτιριολογικής αναβαθμίσεως του ΕΣΥ από την ίδρυσή του. Γιατί το… pic.twitter.com/IZsGbaDCDT ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ August 11, 2026

Χθες με αφορμή την πτώση ενός σοβά 1,5 μέτρου σε ένα κλειστό γραφείο σε κτίριο 70 ετών άρχισαν τα όργανα. Το «ΕΣΥ καταρρέει» κλπ και ξαφνικά οι ίδιοι που τόσο καιρό μιλούν για τα ντουβάρια που δεν τους ενδιαφέρουν αρχίζουν να μιλούν για την ανάγκη ανακαίνισης του Βενιζελείου Νοσοκομείου το οποίο εδώ και 72 χρόνια δεν έχει ανακαινιστεί.

Ρε παιδιά διαλέξτε ή τα ντουβάρια τελικώς χρειάζονται και πρέπει να τα ανακαινίσουμε όλα και το Βενιζέλειο προφανώς, άρα και όσα κάνουμε τόσο καιρό σε όλη τη Χώρα έχουν αξία και άρα πείτε και κανένα μπράβο. Ή τα ντουβάρια δεν έχουν αξία κακώς κάνουμε όσα κάνουμε και άρα δεν σας νοιάζει και ο σοβάς που έπεσε. Μα δεν μπορεί να τα έχετε όμως όλα μονά ζυγά δικά σας.

Επί του περιστατικού τώρα ήταν βασικά ασήμαντο εντελώς αλλά δείχνει ότι πράγματι το κτίριο αυτό χρήζει ανακαίνισης. Άλλωστε την μελέτη για το έργο εγώ την έχω παραγγείλει. Θα ψήφισετε πάλι

@kmitsotakis στις Εθνικές Εκλογές του 2027 να μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε όσα κάνουμε και θα το φτιάξουμε και αυτό όπως ήδη φτιάξαμε τόσα πολλά άλλα και ας μας κατηγορούσαν διαρκώς οι συνδικαλιστές της συμφοράς και της μιζέριας…

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Υγ. Σας ξαναβάζω την φωτό του τί έπεσε ακριβώς για να έχετε την αληθινή εικόνα. Ας αναλογιστείτε ότι το ΕΣΥ έχει στην χρήση και ιδιοκτησία του 127 Νοσοκομεία, 358 ΚΥ και 1500 Περιφερειακά Ιατρεία συνολικά μιλάμε για εκατομμύρια τετραγωνικά Ε κάπου θα πέσει και ένας σοβάς για να μιλάμε και σοβαρά. Είμαι όμως υπερήφανος διότι στον όποιο διάδοχο μου θα παραδώσω ένα πολύ καλύτερο ΕΣΥ από αυτό που παρέλαβα και αυτή τελικά είναι και η ουσία της Πολιτικής



