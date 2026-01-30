Γεωργιάδης για Κωνσταντοπούλου: «Μου έκανε μήνυση λίγο πριν τα μεσάνυχτα – Δεν θα σας κάνω τη χάρη να σας απαντώ»

Μέσω ανάρτησης στο Χ, ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε σχετικά με τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η μήνυση αφορά δηλώσεις του Υπουργού Υγείας κατά της κ. Κωνσταντοπούλου κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Βουλή, όπου, μεταξύ άλλων, την είχε χαρακτηρίσει «απαίσια γυναίκα». Επιπλέον, στην απάντησή του ενέπλεξε και την Μαρία Καρυστιανού, καλώντας την Κωνσταντοπούλου να ενταχθεί στο νέο της κόμμα.

«Πριν από λίγο πληροφορήθηκα ότι χθες στις 23:50 (δηλαδή 10’ πριν από τα μεσάνυχτα) η Πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας», Ζωή Κωνσταντοπούλου, προσήλθε στο ΑΤ Εξαρχείων και κατέθεσε μήνυση εναντίον μου, με υπόμνημα 39 σελίδων, για όσα της είπα στις 29/10/2025… ήταν η ομιλία μου που εκτός των άλλων την αποκάλεσα «απαίσια».

Η μήνυση που κατέθεσε η κα Κωνσταντοπούλου για αφορά σε εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμηση.

«Δεν είχε να κάνει τίποτα καλύτερο παρά αν ασχοληθεί με τη δική μου μήνυση μες στα μεσάνυχτα και αυτό με τιμάει ιδιαιτέρως. Θέλω να της πω τα εξής: Αντιλαμβάνομαι τον τρόμο που σας έχει προκαλέσει το κόμμα Καρυστιανού γιατί είναι προφανές ότι όταν θα αρχίσει να μετριέται δημοκοπικά θα εξαφανίσει και την Πλεύση Ελευθερίας και εσάς προσωπικά. Σας δηλώνω ότι δεν θα σας κάνω τη χάρη να σας απαντώ. Θα απαντώ μόνο στην αρχηγό σας, κυρία Καρυστιανού στην οποία προτείνω να προσέλθετε και ως υποψήφια βουλευτής για να είστε και εσείς στην επόμενη Βουλή.»

