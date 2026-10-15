Γεωργιάδης από τα Ιωάννινα: Προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών – Δωρεάν εξετάσεις στα ΚΑΠΗ

Την ενίσχυση του Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» με γιατρούς και νοσηλευτές, καθώς και την έναρξη δωρεάν προληπτικών εξετάσεων στα ΚΑΠΗ του Δήμου Ιωαννιτών, ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, κατά τη διήμερη περιοδεία του στην Ήπειρο.

Ο υπουργός εγκαινίασε το πλήρως ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Μετσόβου, ενώ στη συνέχεια παρέστη στα εγκαίνια του αναβαθμισμένου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και του Ακτινολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου «Γ. Χατζηκώστα».

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Έργα 1,85 εκατ. ευρώ και νέες προσλήψεις στο «Χατζηκώστα»

Οι παρεμβάσεις στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και στο Ακτινολογικό Τμήμα του νοσοκομείου είχαν συνολικό προϋπολογισμό 1,85 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι το επόμενο διάστημα αναμένονται 14 επικουρικοί νοσηλευτές, οι οποίοι θα προστεθούν στις 16 μόνιμες θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού που έχουν ήδη δρομολογηθεί μέσω ΑΣΕΠ.

Παράλληλα, ανέφερε ότι το τελευταίο τετράμηνο εγκρίθηκαν πέντε επικουρικοί γιατροί, ενώ για τις δέκα μόνιμες θέσεις ιατρικού προσωπικού που προκηρύχθηκαν τον Μάιο εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για τις εννέα.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η συνολική ενίσχυση του νοσοκομείου από το 2019, μαζί με τις νέες θέσεις, ξεπερνά τους 35 γιατρούς.

«Δεν ισχυριζόμαστε ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα», σημείωσε, αναγνωρίζοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ελλείψεις σε ορισμένες ειδικότητες.

Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στα ΚΑΠΗ των Ιωαννίνων

Κατά τη συνάντησή του με τον δήμαρχο Ιωαννίνων Θωμά Μπέγκα, ο υπουργός Υγείας προανήγγειλε την άμεση έναρξη δωρεάν προληπτικών εξετάσεων στα ΚΑΠΗ του δήμου.

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Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσίασε, γιατροί και νοσηλευτές από τα Κέντρα Υγείας θα επισκέπτονται τα ΚΑΠΗ, ώστε οι ηλικιωμένοι να μπορούν να πραγματοποιούν προληπτικούς ελέγχους χωρίς να χρειάζεται να μετακινούνται σε μονάδες υγείας.

Εγκαινιάστηκε το ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Μετσόβου

Νωρίτερα, ο Άδωνις Γεωργιάδης εγκαινίασε το πλήρως ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Μετσόβου, επισημαίνοντας τη σημασία του έργου για την υγειονομική κάλυψη της ορεινής περιοχής.

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«Εγκαινιάσαμε ένα από τα δυσκολότερα και ομορφότερά μας έργα, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου και τον κ. Καχριμάνη», δήλωσε.

Ο υπουργός ανέφερε ακόμη ότι, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, έχουν ανακαινιστεί 170 Κέντρα Υγείας και 93 νοσοκομεία σε ολόκληρη τη χώρα.