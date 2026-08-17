Γεωργιάδης: “Έως τις εκλογές θα μας πνίξουν στις ψεύτικες, τοξικές ειδήσεις”

Την απάντησή του στις ψευδείς αναρτήσεις, που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και τον εμφάνιζαν να έχει φωτογραφηθεί με την εισαγγελέα Μαρία-Ελένη Νικολού, έδωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Γεωργιάδης, με ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του στο X, αναδημοσίευσε ανάρτηση των Ellinika Hoaxes, η οποία καταρρίπτει τους ισχυρισμούς που διακινήθηκαν στο διαδίκτυο σχετικά με την ταυτότητα της γυναίκας που εμφανίζεται μαζί του σε φωτογραφία.

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Οι επίμαχες αναρτήσεις υποστήριζαν ότι η γυναίκα στη φωτογραφία ήταν η εισαγγελέας της υπόθεσης βιασμού της 12χρονης στον Κολωνό, στην οποία κατηγορείται ο Ηλίας Μίχος.

Αντε πάλι τα ίδια με τοξικότητα και τα ψέματα: https://t.co/5aSYhPjORq



Φοβούμαι ότι έως τις εκλογές θα μας πνίξουν στις ψεύτικες τοξικές ειδήσεις. Ένα από τα ερωτήματα στα οποία θα πρέπει να απαντήσει ο λαός στις εκλογές θα είναι και αυτό, αν θέλει να επιβραβεύσει όλα αυτά. pic.twitter.com/F84W8wMvBJ— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 17, 2026

Ωστόσο, όπως αναφέρουν τα Ellinika Hoaxes, η γυναίκα που βρίσκεται στη φωτογραφία δεν είναι η εισαγγελέας Μαρία-Ελένη Νικολού, αλλά η Μαρία Κοκκοράκη, γενική διευθύντρια δικηγορικής εταιρείας.

Η συγκεκριμένη φωτογραφία είχε ληφθεί στη Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο του 2019, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης προς τιμήν του Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο υπουργός Υγείας, σχολιάζοντας την υπόθεση, προειδοποίησε ότι όσο πλησιάζουν οι εκλογές αναμένει να ενταθεί η διακίνηση ψευδών ειδήσεων, θέτοντας παράλληλα το ζήτημα στην κρίση των πολιτών.

«Φοβούμαι ότι έως τις εκλογές θα μας πνίξουν στις ψεύτικες τοξικές ειδήσεις. Ένα από τα ερωτήματα στα οποία θα πρέπει να απαντήσει ο λαός στις εκλογές θα είναι και αυτό, αν θέλει να επιβραβεύσει όλα αυτά», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης.