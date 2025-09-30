Γαϊτάνης: «Η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν προτεραιότητα για την ανάπτυξη στην ΕΕ»

Διήμερη επίσκεψη στις Βρυξέλλες πραγματοποίησε ο γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, Τάσος Γαϊτάνης, εκπροσωπώντας την Ελλάδα στο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αρμοδιότητα την Έρευνα και την Καινοτομία.

Στο επίκεντρο των εργασιών του Συμβουλίου βρέθηκαν:

η συμβολή της έρευνας και της καινοτομίας στην ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων,

η διττή αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων για αμυντικούς και επιχειρηματικούς σκοπούς,

ο στρατηγικός ρόλος των βιοεπιστημών για την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

η στρατηγική για τις ερευνητικές υποδομές.

Ο κ. Γαϊτάνης υπογράμμισε ότι η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν στρατηγική προτεραιότητα για τη χώρα μας και την Ευρώπη: «Η έρευνα και η καινοτομία έχουν αναδειχθεί σε διατομεακό μοχλό ανάπτυξης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα των νέων γεωπολιτικών δεδομένων και της ανάγκης απεξάρτησης από τρίτες χώρες. Η στενή συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κρατών-Μελών και χρηματοδοτικών φορέων είναι αναγκαία, ώστε να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον που θα συγκρατήσει τις νεοφυείς επιχειρήσεις εντός της Ευρώπης».

Ακόμη, επισήμανε τη σημασία της διπλής χρήσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων, η οποία μπορεί να συμβάλει τόσο στην αμυντική θωράκιση της Ένωσης όσο και στην ενίσχυση της βιομηχανικής ανάπτυξης, των ΜμΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων. Τόνισε, όμως, την ανάγκη ύπαρξης σαφών διασφαλίσεων για τη συμμετοχή φορέων από τρίτες χώρες, ειδικά όταν αυτό αφορά την ασφάλεια των κρατών μελών.

Σε ό,τι αφορά τις βιοεπιστήμες, τόνισε την ανάγκη για συντονισμένη δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει αξιόλογη ερευνητική δραστηριότητα στον συγκεκριμένο τομέα.

Ο γενικός γραμματέας συμμετείχε, επίσης, στη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κοινότητα Κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, με στόχο την ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας. Όπως δήλωσε: «Η διαπεριφερειακή συνεργασία στον τομέα της Έρευνας και της Καινοτομίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του διαλόγου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής. Στρατηγικοί τομείς όπως η Υγεία, η Κλιματική Αλλαγή, το Περιβάλλον, η Ενεργειακή Μετάβαση και η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελούν πεδία κοινού ενδιαφέροντος. Η Ελλάδα, μέσω της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας, διαθέτει εμπειρία και σημαντικά αποτελέσματα στη διακρατική συνεργασία και μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην προσπάθεια αυτή».

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις Βρυξέλλες, ο κ. Γαϊτάνης επισκέφτηκε και τα γραφεία της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας, όπου συναντήθηκε με τον αναπληρωτή μόνιμο Αντιπρόσωπο Ευθύμη Κωστόπουλο και συζήτησε τόσο για τα θέματα έρευνας, όσο και των σχετικών ευρωπαϊκών πολιτικών.