Φλωρίδης: “Πολιτικά αδίστακτοι” όσοι κρύβονται πίσω από την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι

“Πολιτικά αδίστακτους” χαρακτήρισε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης όσους χρησιμοποιούν την απεργία πείνας των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών για να επωφεληθούν πολιτικά φωτογραφίζοντας την αρχηγό της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Αγανακτώ για το πόσο αδίστακτοι είναι αυτοί που κρύβονται πίσω από τον δυστυχισμένο άνθρωπο γιατί δεν νιώθω να νοιάζονται στο ελάχιστο για την υγεία του» είπε στον ΑΝΤ1 το πρωί της Παρασκευής (26/9).

Υπενθύμισε ότι «τον περασμένο χειμώνα όταν η ανάκριση “έτρεχε”, υποβλήθηκε αίτημα να εξαιρεθεί ο ανακριτής, αν γινόταν δεκτό αυτό θα ξεκινούσε από την αρχή η διαδικασία. Μετά έγινε μήνυση κατά του ανακριτή ότι απέκρυψε 650.000 στοιχεία η οποία εξετάστηκε από τους εισαγγελείς που έκρινα ότι ήταν εξωφρενικά ψέματα»

«Αν μετά από 2,5 χρόνια, στα 3 από το δυστύχημα ξεκινήσει η δίκη τότε η κοινωνία θα δει να φανερώνεται όλη η υπόθεση. Θα εμφανιστούν οι εμπειρογνώμονες, θα ρωτούν οι 250 δικηγόροι, ο ελληνικός λαός θα πληροφορηθεί τι συμβαίνει».

«Αυτοί που δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη είναι αυτοί που στήνουν συνωμοσίες για να κερδοσκοπούν πολιτικά, αυτοί που δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη είναι αυτοί που θέλουν να προκαλεσουν την αγανάκτηση του λαού γιατί δεν γίνεται η δίκη» υπογράμμισε ο κ. Φλωρίδης σημειώνοντας ότι «αν ανοίξει εκ νέου η ανάκριση θα πάμε το λιγότερο 2,5 χρόνια πίσω και ο κόσμος θα εκραγεί».

Όσον αφορά το αίτημα Ρούτσι, ο υπουργός Δικαιοσύνης είπε «επειδή βάλλεται η δικαιοσύνη ότι καθυστερεί, όταν υποβάλλεται ένα αίτημα και ταυτόχρονα ξεκινήσει μια απεργία πείνας ο κόσμος ξεκινά να μετράει από εκεί. Ο κόσμος δεν μετράει από τις προθεσμίες που έχει η δικαστική εξουσία και οι ακυρότητες που προκύπτουν από αυτές. Εγώ μίλησα αφού ο Άρειος Πάγος και ο εισαγγελέας του εξέδωσαν ανακοινώσεις και όχι πριν επειδή το αίτημα αφορά τη δικαιοσύνη και έπρεπε να τοποθετηθεί η ηγεσία της.

Και οι δύο ανακοινώσεις του Αρείου Πάγου είδαν με ευαισθησία το αίτημα Ρούτσι. Ο Άρειος Πάγος είπε στους συγγενείς ότι κανένα από τα δικαιώματα που ασκήσατε και ενδεχομένως δεν έγινε δεκτό, δεν χάνεται και μπορείτε να το θέσετε στο δικαστήριο όταν αυτό ξεκινήσει. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου πάλι με την ίδια ευαισθησία είπε ότι από το εξώδικο δεν προκύπτει καθαρό αίτημα εκταφής για να δει αν είναι το παιδί του και καταλήγει στην ανακοίνωσή του ότι παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει αίτημα ευθέως, η εισαγγελία θα εξετάσει και θα απαντήσει γρήγορα αν υπάρχει έστω και με έμμεσο τρόπο το αίτημα».

«Εάν αυτή η πολύ δύσκολη διαμαρτυρία ξεκινούσε αφού έδινε τη δυνατότητα στη δικαιοσύνη να απαντήσει, τότε τα πράγματα μπορεί να ήταν διαφορετικά» πρόσθεσε ο κ. Φλωρίδης εκτιμώντας ότι «πολύ γρήγορα θα πάρει την απόφασή της δικαιοσύνη για τις εκταφές. Εάν επιδεικνυόταν αυτή η στάση στη δικαιοσύνη θα είχε σε ήρεμο πλαίσιο απαντήσει, δεν μπορώ να καταλάβω τι ήταν αυτό που δεν μπορούσε να περιμένει 10-12 ημέρες».

Σημείωσε, δε, ότι «από την ώρα που υποβλήθηκε από τον εισαγγελέα στην πρόεδρο των εφετών η δικογραφία προκειμένου να δώσει συγκατάθεση και να ορισθεί η ημερομηνία της δίκης πρέπει να περάσουν 10 ημέρες και η 10η είναι σήμερα».