Φλωρίδης για Τέμπη: “Έχουμε ένα πολιτικό παιχνίδι πάνω σε μία εθνική τραγωδία” – Πότε θα αρχίσει η δίκη

“Η εκτίμηση που έχω είναι ότι έγινε μία υποδειγματική ανάκριση που διήρκεσε 2,5 χρόνια” ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, σχετικά με την τραγωδία στα Τέμπη.

Σύμφωνα με τον κ. Φλωρίδη, “η δικογραφία είναι περίπου 2.5000 σελίδες, έχει σοβαρές εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης από ελληνικούς και ξένους φορείς, ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια, έχουν γίνει επιτόπιοι έλεγχοι, έχουν εξεταστεί πάρα πολλοί μάρτυρες, έχουν γίνει εκθέσεις, έχουν γίνει τα πάντα”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αφού ο ανακριτής περαίωσε την ανάκριση, μετά από 2,5 χρόνια, είπε ο κ. Φλωρίδης, παρέδωσε αυτή την ογκώδη δικογραφία στον εισαγγελέα εφετών, ο οποίος έγραψε τη δική του πρόταση, περίπου 1000 σελίδες.

“Η πρόταση αυτή αποτελεί το κατηγορητήριο για 36 πρόσωπα και διαβιβάστηκε στον πρόεδρο εφετών για να δούμε αν θα συμφωνήσει με το κατηγορητήριο, οπότε και θα οριστεί η ημερομηνία της δίκης” σημείωσε.

Ο κ. Φλωρίδης εκτίμησε ότι η δίκη για τα Τέμπη, πιθανότατα, θα οριστεί για την άνοιξη του 2026, περίπου τρία χρόνια μετά το δυστύχημα.

“Είναι προφανές ότι κάποιοι επιχειρούσαν μονίμως να μην κλείσει αυτή η υπόθεση και να μην οδηγηθεί σε δίκη” υπογράμμισε ο υπουργός Δικαιοσύνης, θυμίζοντας ότι μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά του προχώρησε σε κινήσεις που διασφάλισαν την επίσπευση της διαδικασίας.

“Έχουμε ένα πολιτικό παιχνίδι πάνω σε μία εθνική τραγωδία“, κατήγγειλε κατηγορώντας την αντιπολίτευση για εκμετάλλευση, ενώ εξαίρεσε από τα λεγόμενά του τη Μαρία Καρυστιανού, πρόεδρο Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών:

“Επιχειρήθηκε να κατασυκοφαντηθεί και να χτυπηθεί με οποιονδήποτε τρόπο όλη η δικαστική έρευνα – δεν αναφέρομαι στην κ. Καρυστιανού. Αποδείχθηκε ότι η δικαιοσύνη έχει κάνει με υποδειγματικό τρόπο τη δουλειά της”», τόνισε ο κ. Φλωρίδης.”.