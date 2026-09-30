Αναβάλλεται για αύριο η συναυλία του Γιάννη Κότσιρα στο Βεάκειο λόγω της κακοκαιρίας

Αναβάλλεται για αύριο, Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου η συναυλία του Γιάννη Κότσιρα στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά, που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, λόγω των προβλέψεων για έντονες βροχοπτώσεις από το μεσημέρι και για αρκετές ώρες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λόγω των προβλέψεων για έντονες βροχοπτώσεις από το μεσημέρι και για αρκετές ώρες, η σημερινή συναυλία του Γιάννη Κότσιρα στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά μεταφέρεται για αύριο, Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, την ίδια ώρα.

Τα εισιτήρια ισχύουν κανονικά για τη νέα ημερομηνία.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.