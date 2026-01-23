Φαραντούρης: “Δεν κατάλαβα γιατί με διέγραψαν από τον ΣΥΡΙΖΑ – Δεν θα είμαι υποψήφιος στις εθνικές εκλογές”

Για τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία μίλησε μεταξύ άλλων το πρωί της Παρασκευής 23/1 στο ΕΡΤNews ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νίκος Φαραντούρης.

«Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί με διέγραψαν από τον ΣΥΡΙΖΑ», σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο ευρωβουλευτής, τονίζοντας ότι «όσοι με διέγραψαν πρέπει να το μετανιώσουν».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ. Φαραντούρης δήλωσε ότι ποτέ δεν κατάλαβε τους λόγους, τονίζοντας πως η απόφαση ελήφθη χωρίς θεσμική διαδικασία και χωρίς να του δοθεί η δυνατότητα να τοποθετηθεί.

«Ούτε κι εγώ έχω καταλάβει γιατί διεγράφη. Χωρίς να ακουστώ, χωρίς υπόμνημα, χωρίς διαδικασία. Θεωρώ ότι όσοι πήραν αυτή την απόφαση είναι εκείνοι που πρέπει να το μετανιώσουν, όχι εγώ», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Υπογράμμισε ότι συνεχίζει απρόσκοπτα το έργο του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με βαριά ατζέντα που περιλαμβάνει ζητήματα οικονομίας, ασφάλειας και άμυνας.

Επίσης, ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να κατέλθει υποψήφιος στις προσεχείς εθνικές εκλογές, επαναλαμβάνοντας ότι θα ολοκληρώσει τη θητεία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έως τον Σεπτέμβριο του 2029.

«Ως Έλληνας ευρωβουλευτής εκπροσωπώ το σύνολο της Ελλάδας. Η αποστολή μου είναι ευρύτερη από τα στενά κομματικά όρια», ανέφερε.