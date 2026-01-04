Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος για Γιώργο Παπαδάκη: Η απώλεια του με αγγίζει βαθιά

Το μήνυμα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ

Φάμελλος για Γιώργο Παπαδάκη: Η απώλεια του με αγγίζει βαθιά
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος αναφέρθηκε στον θάνατο του σπουδαίου δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη.

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ τον Γιώργο Παπαδάκη. Έναν δημοσιογράφο που υπηρέτησε το λειτούργημά του με συνέπεια, δεοντολογία και σεβασμό στην αλήθεια.

Η απώλεια του με αγγίζει βαθιά. Θα τον θυμάμαι για τη σεμνότητα και το ήθος του, για τον τρόπο που υπενθύμιζε ότι η ενημέρωση είναι σχέση εμπιστοσύνης με την κοινωνία.

Η απουσία του αφήνει ένα αισθητό κενό. Η μνήμη του όμως θα μείνει ως πρότυπο για όλους τους νέους δημοσιογράφους.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του» ανέφερε.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

