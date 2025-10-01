Ευθυμίου: “Δεν καταργείται η 8ωρη εργασία, δικλείδες ασφαλείας η ψηφιακή κάρτα και οι εντατικοί έλεγχοι”

Για σειρά θεμάτων που απασχολούν την κοινή γνώμη μίλησε Υφυπουργός Εργασίας Άννα Ευθυμίου το πρωί της Παρασκευής αναφερόμενη στο “δήθεν θέμα του 13ωρου” και άλλα ζητήματα που αφορούν το ασφαλιστικό.

Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καλεσμένη στο Ertnews και την εκπομπή «Newsroom» με τον Γιώργο Σιαδήμα αναφέρθηκε σε μια σειρά κρίσιμων θεμάτων που αφορούν τους εργαζόμενους και το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας όπως το δήθεν δεκατριάωρο, την ψηφιακή κάρτα εργασίας, τις συντάξεις, τα αναδρομικά και το δημογραφικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δημογραφικό και Ασφαλιστικό Σύστημα

Η κ. Ευθυμίου τόνισε ότι η κυβέρνηση στοχεύει σε ένα δίκαιο και βιώσιμο κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα. Μεταξύ των προτεραιοτήτων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης είναι η ενίσχυση των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και η προώθηση της κουλτούρας αποταμίευσης μέσω συμπληρωματικών παροχών στη σύνταξη. Προς αυτήν την κατεύθυνση εξετάζονται τροποποιήσεις στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, με στόχο να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία στα Ταμεία.

«Αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμαστε τη συμπλήρωση του Ν.5078/2023, που καθιέρωσε ένα διαφανές πλαίσιο εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, με σκοπό να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης αλλά και κίνητρα στους ασφαλισμένους ώστε συνακόλουθα να καλλιεργήσουμε κουλτούρα αποταμίευσης

Για εμάς στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η Κοινωνική Ασφάλιση είναι πολύ σημαντική, γιατί αφενός οι συνταξιούχοι θα μπορούν να λάβουν μία συμπληρωματική παροχή και αφετέρου επιταχύνεται η διασπορά του ασφαλιστικού κινδύνου, ενισχύοντας έτσι, τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος».

Επιδόματα

Στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο προβλέπεται η διεύρυνση των δικαιούχων του επιδόματος κυοφορίας-λοχείας, με την αναγνώριση του ενιαίου χρόνου ασφάλισης σε διαφορετικούς φορείς, ώστε περισσότερες μισθωτές μητέρες να λαμβάνουν το επίδομα αυτό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μέχρι σήμερα, για να δικαιούται μια μισθωτή μητέρα το επίδομα, έπρεπε να έχει τουλάχιστον 200 ημέρες ασφάλισης σε έναν και μόνο ασφαλιστικό φορέα, μέσα στα δύο προηγούμενα χρόνια πριν από την ημερομηνία τοκετού. Με τη νέα ρύθμιση, εάν μια μητέρα έχει 150 ημέρες ασφάλισης σε έναν φορέα και 50 σε άλλον, τότε ο χρόνος αυτός συνυπολογίζεται ενιαία, δίνοντας τη δυνατότητα να λάβει το επίδομα. Έτσι, περισσότερες μισθωτές μητέρες θα έχουν πρόσβαση στο επίδομα κυοφορίας-λοχείας».

Επιπλέον, εισάγεται διάταξη που επιτρέπει στους ασφαλισμένους να αξιοποιούν τον χρόνο ασφάλισης από τον καταργημένο κλάδο πρόσθετης ασφάλισης του ΟΓΑ ως διαδοχικό χρόνο κύριας ασφάλισης σε άλλους φορείς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Για παράδειγμα αν κάποιος έχει 35 χρόνια στον πρώην ΟΑΕΕ και πέντε χρόνια πρόσθετη ασφάλιση του κλάδου του ΟΓΑ θα έχει συνολικά 40 έτη και θα μπορεί να βγει στα 62 έτη με πλήρη σύνταξη».

Δεκατριάωρο και Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κ. Ευθυμίου ξεκαθάρισε ότι το θεμελιώδες εργασιακό δικαίωμα της οχτάωρης εβδομαδιαίας απασχόλησης δεν καταργείται. Οι δεκατρείς ώρες εργασίας εφαρμόζονται μόνο κατ’ εξαίρεση, μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά όρια, με όριο τις 37 ημέρες ετησίως και 48 ωρών εβδομαδιαίως ανά τετράμηνο. Ο εργαζόμενος δικαιούται νόμιμη προσαύξηση 40% ως αποζημίωση για την υπερωριακή του απασχόληση

Σημαντικό εργαλείο ελέγχου και διασφάλισης του νόμιμου ωραρίου απασχόλησης των εργαζομένων, είναι η ψηφιακή κάρτα εργασίας, που καταγράφει τον πραγματικό χρόνο εργασίας. Από τις 3 Νοεμβρίου, η ψηφιακή κάρτα επεκτείνεται υποχρεωτικά σε περισσότερους κλάδους, όπως το χονδρεμπόριο, τον ενεργειακό κλάδο, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και σε διοικητικές υπηρεσίες του τουρισμού, αυξάνοντας τους εργαζόμενους υπό καθεστώς ψηφιακής κάρτας σε περίπου 1.850.000.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Υφυπουργός επισήμανε, επίσης, την ενίσχυση των επιτόπιων ελέγχων από την Επιθεώρηση Εργασίας, που πολλαπλασιάστηκαν τα τελευταία χρόνια, με στόχο την τήρηση του ωραρίου και την καταπολέμηση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας.

Εκκρεμείς Συντάξεις και Ψηφιοποίηση

Η κατάσταση με τις εκκρεμείς συντάξεις έχει βελτιωθεί σημαντικά, με τον μέσο χρόνο απονομής σύνταξης να έχει μειωθεί από 500 σε περίπου 50 ημέρες. Ειδικά στον δημόσιο τομέα, το 90% των συντάξεων βγαίνουν πλέον με αυτοποιημένη διαδικασία.

Ψηφιοποιείται ολόκληρος ο ασφαλιστικός βίος των ασφαλισμένων με το 62% να έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Το έργο αυτό αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους ή τις αρχές του επόμενου και εύλογα θα επιτρέψει γρηγορότερη και πιο αποτελεσματική απονομή των συντάξεων, ειδικά για τις επικουρικές συντάξεις.

«Είναι σημαντικό και το αντιμετωπίζω με μεγάλη ενσυναίσθηση ο ασφαλισμένος να μπορεί αυτό που έχει καταβάλει, όταν είναι εν δυνάμει συνταξιούχος και γίνεται συνταξιούχος, να το απολαμβάνει σε εύλογο χρονικό διάστημα. Για εμένα, είναι θέμα αξιοπρέπειας οι συντάξεις να βγαίνουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Η ψηφιοποίηση και του ασφαλιστικού βίου αλλά και του ενιαίου, του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του ΕΦΚΑ, που θα ενωθούν 88 βάσεις δεδομένων, αναμένεται να βελτιώσει την προσβασιμότητα κάθε ασφαλισμένου και κάθε συνταξιούχου στο σύστημα του ΕΦΚΑ επιταχύνοντας συνακόλουθα την καθημερινότητα τους».