Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Σημανδράκος: “Κακώς διαπομπεύτηκε η 73χρονη, ορθώς της καταβλήθηκαν τα 800.000 ευρώ”

Με την εξέταση του Ευάγγελου Σημανδράκου, πρόεδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον Ιούλιο του 2022 έως τις αρχές Ιανουαρίου 2024, συνεχίζει τις εργασίες της η εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά την υπόθεση του οργανισμού αγροτικών πληρωμών και κοινοτικών ενισχύσεων.

Ο κ. Σημανδράκος είπε ότι κατά τη θητεία του τήρησε όλες τις προθεσμίες για την πληρωμή των αγροτών ενώ αναφέρθηκε σε πιέσεις για την πληρωμή δεσμευμένων ΑΦΜ. Ο οργανισμός τα πήγε περίφημα κατά τα έτη 2022 και 2023 ενώ δεν ισχύει ότι δεν ελέγθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είπε ο κ. Σημανδράκος.

Για την υπόθεση χρήσης ΑΦΜ των ΕΛΤΑ σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων είπε ότι είχε στείλει την υπόθεση στη Δικαιοσύνη, ότι είχε «άριστη» συνεργασία με τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Γεωργαντά και ότι ακολούθησε την κυβερνητική κατεύθυνση για μεταφορά όλων των δεδομένων του οργανισμού στο «gov».

Αναφερόμενος στις «ιεραρχικές προσφυγές» είπε ότι δεν έγιναν μόνο σε Γρεβενά και Κοζάνη όπως αναφέρθηκε από προηγούμενους μάρτυρες, αλλά και σε άλλες περιοχές. Οι προσφυγές στις οποίες αναφέρθηκαν οι κ.κ. Σαλάτας και Μπαμπασίδης είχαν υποβληθεί στον προκάτοχό μου κ. Μελά, αλλά, αντί να ελέγχονται από την επιτροπή ενστάσεων προωθούνταν στην κεντρική υπηρεσία, σημείωσε ο κ. Σημανδράκος.

Για την περίπτωση ελέγχου σε 73χρονη από την Κοζάνη που έλαβε 800.000 ευρώ, είπε πως οι πληρωμές ορθώς της καταβλήθηκαν, καθώς η δικαιούχος είχε προσκομίσει πάνω από 1.000 μισθωτήρια που φέρονταν να αποδεικνύουν ότι εκμεταλλευόταν πάνω από 4.000 στρέμματα. Όπως εξήγησε, οι πληρωμές πραγματοποιήθηκαν με βάση τα στοιχεία που είχε προσκομίσει.

Ο κ. Σημανδράκος είπε πως το πρόβλημά της ήταν ότι, το σύστημα δεχόταν ορισμένο αριθμό μισθωτηρίων εκτάσεων (εκείνη την περίοδο είχε 1.011 μισθωτήρια). Όπως πρόσθεσε, η επιτροπή ενστάσεων, που θα μπορούσε άνετα να λύσει το πρόβλημα αυτό, και να πει «φέρε τα ενοικιαστήρια, αφού τα έχεις δηλώσει και πέρσι και πρόπερσι, να τα βάλουμε κάτω να τα δούμε», προτίμησε πάλι το ρόλο του διακομιστή, να τα στείλει στην κεντρική υπηρεσία και από κει και πέρα ο άνθρωπος να ταλαιπωρείται.

Σε ερωτήσεις του εισηγητή της συμπολίτευσης, Μακάριου Λαζαρίδη, ο κ. Σημανδράκος αρνήθηκε ότι επί ημερών του υπήρξε «εμπιστευτικό» πρωτόκολλο στον οργανισμό, ανέφερε ότι μεταβίβασε όλα τα ποσοστά που είχε σε γεωπονική επιχείρηση στον συνεταίρο του όταν ανέλαβε πρόεδρος τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και ότι επέστρεψε στην εταιρεία του, ένα χρόνο μετά την αποχώρησή του από τον οργανισμό, σύμφωνα με τη νομοθεσία. Επίσης, απαντώντας στον κ. Λαζαρίδη είπε ότι η εταιρεία του δεν είχε καμία σχέση με τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων. Στην παρατήρηση του κ. Λαζαρίδη ότι στο ΓΕΜΗ, η εταιρεία του εμφανίζεται να περιλαμβάνει αυτή τη δραστηριότητα, ο κ. Σημανδράκος είπε ότι πρέπει να είσαι πιστοποιημένος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που η εταιρεία του δεν ήταν.

Απαντώντας επίσης τον κ. Λαζαρίδη για τους «πραγματικούς λόγους παραίτησής του, από μία θέση στην οποία τοποθετήθηκε μέσω ΑΣΕΠ, που νομοθέτησε η κυβέρνηση της ΝΔ, ο κ. Σημανδράκος επανέλαβε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν παρατηρήθηκε καμία καθυστέρηση στις πληρωμές.

«Πάντα υπήρχε ενημερωτικό σημείωμα στο γραφείο του (υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης) κ. Γεωργαντά. Αυτό προσπάθησα και στον κ. Αυγενάκη (αλλά) δεν υπήρχε επικοινωνία. Με τον κ. Αυγενάκη, γινόντουσαν όμως οι ενημερώσεις μέσω e-mail και συνεργατών, και ποτέ μα ποτέ δεν καθυστέρησε κανένας αγρότης τις πληρωμές. Ανέφερε ωστόσο ότι του ζητήθηκε τρεις φορές τηλεφωνικά η παραίτησή του, και ότι έγινε δέκτης ενόχλησης για την «κακή πληρωμή» στα τέλη 2023.

Απαντώντας στην εισηγήτρια της μειοψηφίας, Μ. Αποστολάκη, για τους λόγους της επίθεσης που είχε δεχθεί από τον διάδοχο του κ. Γεωργαντά, τον κ. Αυγενάκη, ο κ. Σημανδράκος είπε ότι δεν μου δόθηκε η δυνατότητα να εξηγήσω εγγράφως ή προφορικώς εάν η πληρωμή είχε προβλήματα ή όχι.

Ο κ. υπουργός επέλεξε τη μέθοδο της απαξίωσης του χαρακτήρα και της επαγγελματικής υπόστασής μου για να με αναγκάσει να φύγω, είπε ο κ. Σημανδράκος.

Στην ερώτηση της κ. Αποστολάκη για το θέμα της πληρωμής χιλιάδων δεσμευμένων ΑΦΜ, είπε ότι υπήρξε αναφορά του κ. Στρατάκου, ότι κάτι πρέπει να κάνουμε με τα δεσμευμένα ΑΦΜ, και ότι, αφού έφυγε από τον οργανισμό, υπάρχει στα πρακτικά του ΔΣ, φράση του μετέπειτα προέδρου κ. Μπαμπασίδη, ότι έχει άνωθεν εντολή να προχωρήσει.

Επίσης, ο κ. Σημανδράκος είπε ότι δεχόταν συχνές τηλεφωνικές κλήσεις του κ. Στρατάκου, ότι θα πρέπει να πληρωθεί ο Γιώργος ο Ξυλούρης και ότι ο ίδιος (ο κ. Σημανδράκος) είπε ότι ο μόνος τρόπος να πληρωθεί είναι να γίνει έλεγχος σε όλη την εκμετάλλευση.

Τέλος, για το πώς κατέληξε να παραιτηθεί, είπε ότι υπήρχε κλίμα στον Τύπο, ότι τα μέλη του ΔΣ είχαν δηλώσει παραίτηση, αλλά παρέμεναν στο ΔΣ, ότι απευθύνθηκε στον κ. Αυγενάκη, αλλά δεν έτυχε απάντησης, και ότι ζήτησε ακρόαση από τον κ. Μπρατάκο, όπου, μου είπαν «προχωράς, κάνεις τις πληρωμές και βρισκόμαστε το νέο έτος» σημείωσε ο κ. Σημανδράκος.

Περί τα τέλη Δεκεμβρίου, πρόσθεσε ο κ. Σημανδράκος, ο κ. Μπρατάκος μου ζήτησε να προσέλθω στο Μαξίμου, κι ενώ είχα ενημερώσει τη γραμματέα μου να αναβάλλει το ΔΣ που ήταν για την ίδια ώρα, έμαθα εκ των υστέρων, ότι όσο ήμουν στο Μαξίμου, το είχε συγκαλέσει – ως αναπληρωτής μου – ο κ. Μπαμπασίδης. Εκεί έφεραν ως έκτακτο θέμα εισήγηση αλλαγής όλων των διευθυντών, και μεταξύ άλλων της κ. Τυχεροπούλου που πήγε στον «Εσωτερικό Έλεγχο».

Τότε αντιλήφθηκα ότι δεν έχει νόημα να είμαι σε έναν οργανισμό, σε ένα ΔΣ που, έλειψα μία ώρα για να πάω στο Μαξίμου, και δεν υπήρξε κατανόηση. Αντιλαμβάνομαι ότι ήταν σοβαρό, και υπέβαλα την παραίτησή μου, όταν γίνονται τέτοιες παράτυπες διαδικασίες κατάληψης εξουσίας, είπε ο κ. Σημανδράκος.