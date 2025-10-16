Εργασιακό νομοσχέδιο: Σήμερα η ψήφισή του στη Βουλή – Το 13ωρο και τι αλλάζει για εργαζόμενους και επιχειρήσεις

Ψηφίζεται σήμερα το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής το νέο εργασιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας.

Σύμφωνα με το εργασιακό νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η δυνατότητα του εργαζόμενου να εργαστεί έως 13 ώρες την ημέρα (κατ’ εξαίρεση) σε έναν εργοδότη με προσαύξηση 40% στην αμοιβή. Επίσης, ορίζεται ρητά ότι ο εργαζόμενος δεν μπορεί να απολυθεί αν αρνηθεί να δουλέψει υπερωριακά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, με το νομοσχέδιο «Δίκαιη εργασία για όλους – Απλοποίηση της νομοθεσίας – Στήριξη στον εργαζόμενο – Προστασία στην πράξη – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις», εισάγονται απλοποιήσεις των διαδικασιών με εξπρές προσλήψεις και αποχωρήσεις με ένα κλικ ώστε η «χαρτούρα» και η γραφειοκρατεία να αντικατασταθεί από την ψηφιακή λειτουργία.

Όπως επισημαίνεται, η διευθέτηση του χρόνου εργασίας σε εβδομαδιαία, μηνιαία ή ετήσια βάση μπορεί να εξυπηρετήσει σχεδόν όλους τους κλάδους της οικονομίας, ιδίως στις μέρες μας όπου η μάστιγα της έλλειψης προσωπικού ταλαιπωρεί την αγορά εργασίας.

Την Τετάρτη, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως υπερασπίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο, αντέκρουσε τις κατηγορίες της κυβέρνησης και παρουσίασε την πραγματική εικόνα της αγοράς εργασίας.

Η κυρία Κεραμέως αναφέρθηκε στα «σημαντικά» βήματα προόδου που έχουν συντελεστεί στην ελληνική αγοράς εργασίας και διερωτήθηκε «πότε ήταν καλύτερη η κατάσταση της αγοράς εργασίας στη χώρα; Με 18% ανεργία το 2019 ή με 8% ανεργία το 2025; Με κατώτατο μισθό 650€ ή στα 880€ και προσεχώς στα 950 ευρώ;».

Επίσης, παρουσίασε τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη σημαντική πρόοδο της τελευταίας πενταετίας, αναφερόμενη στις 500.000 νέες θέσεις εργασίας, στην αύξηση της πλήρους απασχόλησης στο 76%, στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες και στην ενίσχυση της ψηφιακής κάρτας εργασίας.

«Πριν από λίγες μέρες σημειώσαμε άλλο ένα ρεκόρ στις νέες θέσεις εργασίας. Το 8μηνο του 2025 είναι το καλύτερο στην ιστορία της χώρας, με 317.000 νέες θέσεις εργασίας».