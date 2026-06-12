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ΔΙΕΘΝΗ

Μεντβέντεφ: Κατέστρεψε φωτογραφίες των Μερτς, Στάρμερ και Φον ντερ Λάιεν με την… βοήθεια του AI (βίντεο)

Με αφορμή την Ημέρα της Ρωσίας

Μεντβέντεφ: Κατέστρεψε φωτογραφίες των Μερτς, Στάρμερ και Φον ντερ Λάιεν με την… βοήθεια του AI (βίντεο)
Χρήστος Παπαδόπουλος

Με έναν ιδιαίτερο τρόπο αποφάσισε να γιορτάσει την Ημέρα της Ρωσίας ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Συγκεκριμένα, ο Μεντβέντεφ δημοσίευσε ένα βίντεο με την χρήση AI, που τον δείχνει να καταστρέφει φωτογραφίες των Φρίντριχ Μερτς, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Κιρ Στάρμερ.

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«Κανένας εχθρός δεν θα εμποδίσει την ανάπτυξη και την ευημερία της Πατρίδας μας. Χρόνια πολλά για την Ημέρα της Ρωσίας!», έγραψε χαρακτηριστικά στην λεζάντα της ανάρτησής του.

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