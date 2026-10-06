Φλωρίδης: “Κακούργημα οι τηλεφωνικές απάτες ακόμα και για 1 ευρώ” – Τι προβλέπει η διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή
Αναμένεται να ψηφιστεί στα μέσα του μήνα
Για την διάταξη σχετικά με τις τηλεφωνικές απάτες, που προβλέπει τη μετατροπή τους σε κακούργημα, μίλησε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.
Συγκεκριμένα, ο κ. Φλωρίδης, μιλώντας στο ΕΡΤNews, ανέφερε ότι η σχετική διάταξη που καλύπτει και τις ηλεκτρονικές απάτες κατατέθηκε στη Βουλή την Δευτέρα σε νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης και αναμένεται να ψηφιστεί περί τις 15 Οκτωβρίου.
«Το υπουργείο Δικαιοσύνης ανέλαβε να φτιάξει μια διάταξη που καθιστά το έγκλημα αυτό σε όλες τις περιπτώσεις, κακούργημα ώστε όσοι θα συλλαμβάνονται θα πηγαίνουν φυλακή» είπε ο κ. Φλωρίδης στην ΕΡΤ εξηγώντας ότι με νέα διάταξη αίρεται η ζημιά των 120.000 ευρώ για να θεωρείται μια απάτη κακούργημα.
Παράλληλα ο υπουργός Δικαιοσύνης διευκρίνισε ότι «υπήρχε μια αρχική εντύπωση ότι η ρύθμιση θα αφορά ηλικιωμένους ή ευάλωτα άτομα. Αυτό το ξεπεράσαμε, θα καλύπτει όλους».
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