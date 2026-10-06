Φλωρίδης: “Κακούργημα οι τηλεφωνικές απάτες ακόμα και για 1 ευρώ” – Τι προβλέπει η διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή

Για την διάταξη σχετικά με τις τηλεφωνικές απάτες, που προβλέπει τη μετατροπή τους σε κακούργημα, μίλησε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Φλωρίδης, μιλώντας στο ΕΡΤNews, ανέφερε ότι η σχετική διάταξη που καλύπτει και τις ηλεκτρονικές απάτες κατατέθηκε στη Βουλή την Δευτέρα σε νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης και αναμένεται να ψηφιστεί περί τις 15 Οκτωβρίου.

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«Το υπουργείο Δικαιοσύνης ανέλαβε να φτιάξει μια διάταξη που καθιστά το έγκλημα αυτό σε όλες τις περιπτώσεις, κακούργημα ώστε όσοι θα συλλαμβάνονται θα πηγαίνουν φυλακή» είπε ο κ. Φλωρίδης στην ΕΡΤ εξηγώντας ότι με νέα διάταξη αίρεται η ζημιά των 120.000 ευρώ για να θεωρείται μια απάτη κακούργημα.

Παράλληλα ο υπουργός Δικαιοσύνης διευκρίνισε ότι «υπήρχε μια αρχική εντύπωση ότι η ρύθμιση θα αφορά ηλικιωμένους ή ευάλωτα άτομα. Αυτό το ξεπεράσαμε, θα καλύπτει όλους».