Σε βίντεο που έστειλε αποκλειστικά στο DEBATER, ο Τάσος Ποτσέπης αναφέρει ότι έχει προσφύγει στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, καθώς θεωρεί ότι αδικήθηκε κατά την αξιολόγησή του από την Ελληνική Αστυνομία. Ο πρώην συνοριοφύλακας, που έγινε γνωστός με τη φράση «Αγάπη μόνο», μιλά επίσης για την επίθεση που καταγγέλλει ότι δέχθηκε και για την παρουσία του στα δικαστήρια της Ευελπίδων τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.

«Αδικήθηκα πάρα πολύ από την Αστυνομία με τη χαμηλή αξιολόγησή μου, έχω προσφύγει στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών», λέει στο βίντεο. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ποτσέπης είχε υπηρετήσει στην ΕΛ.ΑΣ. ως συνοριακός φύλακας ορισμένου χρόνου. Η απόφαση για τη μη ανανέωση της θητείας του δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 31 Οκτωβρίου 2025. Το ρεπορτάζ του DEBATER για τη μη ανανέωση της σύμβασής του

Δείτε τη βιντεοδήλωση του Τάσου Ποτσέπη στο DEBATER

Τι αναφέρει για την επίθεση που καταγγέλλει

Στο ίδιο βίντεο ο Ποτσέπης λέει ότι έχει κινηθεί νομικά για τον ξυλοδαρμό που καταγγέλλει ότι υπέστη. Αναφέρει επίσης ότι θα βρίσκεται στα δικαστήρια της Ευελπίδων τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου στις 09:00 για τη δίκη του.

Το επεισόδιο στο Χαϊδάρι

Ο Τάσος Ποτσέπης συνελήφθη τα ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου, στη διάρκεια ελέγχου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών σε νυχτερινό κατάστημα στο Χαϊδάρι. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για βία κατά υπαλλήλων, απειλή και εξύβριση. Το ρεπορτάζ του DEBATER για τη σύλληψη

Η εκδίκαση της υπόθεσης για το επεισόδιο στο Χαϊδάρι αναβλήθηκε για τις 30 Νοεμβρίου και ο Ποτσέπης αφέθηκε ελεύθερος.