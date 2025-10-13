Επίσκεψη Χρυσοχοΐδη στο Νοσοκομείο «Αγία Βαρβάρα» για την αναβάθμιση των δομών

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, επισκέφθηκε το Νοσοκομείο «Αγία Βαρβάρα», το οποίο διαθέτει μακρά ιστορία προσφοράς στους κατοίκους της Δυτικής Αθήνας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ενημερώθηκε για τις πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο την αναβάθμιση του νοσοκομείου, μεταξύ των οποίων η προμήθεια νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και η υλοποίηση σχεδίων για τη μετεξέλιξη και περαιτέρω ανάπτυξή του.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε τη σημασία ενίσχυσης των δημόσιων δομών, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για «επένδυση στην αξιοπρέπεια και την ασφάλεια κάθε πολίτη».

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση στηρίζει την προσπάθεια ανάπτυξης του νοσοκομείου, ενώ τόνισε πως θα συνεχιστούν οι δράσεις για την αναβάθμιση των γειτονιών της Δυτικής Αθήνας, μέσα από συνεργασία και συντονισμένο σχέδιο.

