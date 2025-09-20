Δυτική Αττική: Συνελήφθη ανήλικος για διακίνηση ναρκωτικών

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών συνέλαβαν χθες Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025, σε περιοχή της Δυτικής Αττικής έναν ανήλικο ο οποίος κατηγορείται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, μετά από αξιοποίηση και διασταύρωση πληροφοριών κατέστη δυνατός ο εντοπισμός και η πιστοποίηση της δράσης του ανηλίκου. Ειδικότερα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, κατελήφθη να κατέχει με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση σε τρίτους, 14 νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 20 γραμμαρίων καθώς και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, κινητό τηλέφωνο και πλήθος νάιλον συσκευασιών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, για την υπόθεση, συνελήφθη και η μητέρα του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.