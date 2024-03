Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι με ανάρτηση του αναφέρθηκε στην επικοινωνία που είχε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Μίλησα με τον Έλληνα πρωθυπουργό @Kmitsotakis σχετικά με την εφαρμογή των συμφωνιών μας που επιτεύχθηκαν κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Ουκρανία, καθώς και για τη συνεχιζόμενη αμυντική μας συνεργασία, ιδίως όσον αφορά την ενίσχυση της αεράμυνάς μας» ανέφερε αρχικά ο κ. Ζελένσκι για να προσθέσει:

I spoke with Greek Prime Minister @KMitsotakis about the implementation of our agreements reached during his recent visit to Ukraine, as well as our ongoing defense cooperation, particularly in terms of strengthening our air defense.



On March 6th in Odesa, Prime Minister… pic.twitter.com/iWH5JHSmYM