Ένταση στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μεταξύ Μυλωνάκη και Κωνσταντοπούλου

Στη Βουλή προκλήθηκε έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στον Γιώργο Μυλωνάκη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή την επίκαιρη ερώτηση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία ζήτησε από τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ να καταθέσει το υπόμνημα που είχε λάβει σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Μυλωνάκης απάντησε ότι: «Δεν υπήρξε κανένα υπόμνημα σημαίνοντος στελέχους. Το έγγραφο δεν είναι υπόμνημα. Είναι ενημερωτικό σημείωμα και έτσι το κατονομάζει και ο συντάκτης του. Δεν έχει τα τυπικά χαρακτηριστικά του εγγράφου. Δεν έχει αποδέκτη. Ο συντάκτης του δε, δεν είναι κάποιος στέλεχος υπουργείου, είναι συνεργάτης μας στην Προεδρία της Κυβέρνησης για τα αγροτικά ζητήματα. Στην πραγματικότητα είναι ένα είδος non paper. Εστάλη στο κινητό μου τηλέφωνο στις 15/6 μέσω διαδικτυακής εφαρμογής. Αυτό μου προκαλεί ερωτήματα πως κάποιοι το κατέχουν. Αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση».

Από την πλευρά της, η κ. Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον κ. Μυλωνάκη για υπεξαγωγή εγγράφου, υποστηρίζοντας ότι το έγγραφο συντάχθηκε από δημόσιο υπάλληλο, και επέμεινε να ρωτήσει αν είχε ενημερωθεί ο κ. Μπουκώρος για παρακολούθησή του στο πλαίσιο της έρευνας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γεγονός που είχε εμποδίσει την υπουργοποίησή του τον Ιούνιο του 2024. «Ο κ. Μπουκώρος το έχει πει. Σας ρωτώ συγκεκριμένα. Γνωρίζατε ή όχι ότι παρακολουθείτο ο κ. Μπουκώρος; Γνωρίζατε ή όχι την εμπλοκή της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στην έρευνα; Κύριε Μυλωνάκη έχετε ήδη διαπράξει υπεξαγωγή εγγράφου. Η παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών είναι χοντρή παραβίαση», υπογράμμισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ο κ. Μυλωνάκης απάντησε υπενθυμίζοντας ότι έχει ήδη διαψεύσει δημόσια την ενημέρωση βουλευτών σχετικά με το περιεχόμενο νόμιμων επισυνδέσεων, ζητώντας από την κ. Κωνσταντοπούλου να του υποδείξει πότε ο κ. Μπουκώρος είπε αυτά που η ίδια ισχυρίζεται ότι είπε. «Η απάντηση είναι ότι θα ψάξετε αλλά δεν θα βρείτε γιατί δεν το έχει πει. Ξέρετε πού έχει ειπωθεί; Σε ευφάνταστα δημοσιεύματα. Σας το λέω με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Δεν ενημέρωσα κανέναν και δεν είχα καμία γνώση νόμιμων επισυνδέσεων. Αυτή είναι η αλήθεια», τόνισε ο υφυπουργός.