“Έκλεισε” για τις 11 Φεβρουαρίου η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Άγκυρα

Για την ερχόμενη Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου “κλείδωσε” η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, στο πλαίσιο του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας.

Την είδηση έκανε γνωστή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σήμερα Πέμπτη.

«Η Ελλάδα προσέρχεται με πίστη και αυτοπεποίθηση στον διάλογο και χωρίς καμία διάθεση υποχώρησης. Με την Τουρκία έχουμε μια και μόνη διαφορά τον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας και ουδέποτε θα βάλουμε στο τραπέζι ζητήματα κυριαρχίας και κόκκινων γραμμών», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Η προκλητική ανακοίνωση της Άγκυρας για τα 12 μίλια

Λίγο νωρίτερα, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας εξέδωσε μια προκλητική ανακοίνωση, με αφορμή τις δηλώσεις που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο, κατά τη συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ.

To τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε σε ανακοίνωσή του πως «η στάση της χώρας μας απέναντι στις δηλώσεις Ελλήνων πολιτικών σχετικά με την επέκταση των χωρικών τους υδάτων στο Αιγαίο Πέλαγος στα 12 μίλια είναι σαφής. Ως Τουρκία υποστηρίζουμε ότι μια δίκαιη, ισότιμη και διεθνώς νόμιμη θαλάσσια δικαιοδοσία στο Αιγαίο είναι δυνατή μόνο μέσω αμοιβαίου διαλόγου και καλής πίστης».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, «οι μονομερείς ενέργειες, οι ισχυρισμοί και οι δηλώσεις της Ελλάδας, οι οποίες αγνοούν τις υφιστάμενες διαφορές και παραβιάζουν τα δικαιώματα της τουρκικής πλευράς, είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο και απαράδεκτες.

Αυτές οι δηλώσεις δεν έχουν καμία νομική συνέπεια για τη χώρα μας. Σύμφωνα με την έννοια της Γαλάζιας Πατρίδας, οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις συνεχίζουν αποφασιστικά και το καθήκον τους να προστατεύουν όλα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας στις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας τους».

Η δήλωση Μητσοτάκη που εξόργισε την Τουρκία

Στη συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ και τον Αλέξη Παπαχελά τη Δευτέρα 2/2, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι το δικαίωμα επέκτασης έως τα 12 μίλια στο Αιγαίο, όπως κατοχυρώνεται από το Διεθνές Δίκαιο, είναι αναφαίρετο δικαίωμα της Ελλάδας, «το οποίο θα ασκηθεί όταν κρίνουμε ότι είναι οι πλέον κατάλληλες συνθήκες».

«Βέβαια, οφείλω να επισημάνω ότι εδώ και δεκαετίες, η Ελλάδα δεν είχε ασκήσει καθόλου αυτό το δικαίωμα. Για πρώτη φορά το κάναμε εμείς στο Ιόνιο. Δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο δημόσια για αυτό το ζήτημα, παρά μόνο να επαναλάβω ότι είναι ένα μονομερές δικαίωμα της πατρίδας μας, το οποίο σίγουρα δεν απαιτεί την έγκριση κανενός άλλου προκειμένου να ασκηθεί.

Από την άλλη, πρέπει να έχουμε μία αίσθηση πως όταν μιλάμε για το Αιγαίο και την ελεύθερη ναυσιπλοΐα, δεν είναι ζήτημα που αφορά προφανώς μόνο την Ελλάδα και την Τουρκία», τόνισε.

«Υπάρχει λύση που μπορεί να συμφωνηθεί με την Τουρκία. Καταρχάς, μπορεί η λύση από μόνη της να είναι η παραπομπή της διαφοράς μας σε ένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο.

Αλλά, προφανώς, καταλαβαίνετε ότι όσο υπάρχει στο τραπέζι η “θεωρία των γκρίζων ζωνών”, όσο, δηλαδή, έστω και εμμέσως αμφισβητείται κυριαρχία, όχι κυριαρχικά δικαιώματα ελληνικών νησιών στο Αιγαίο και όσο επικρέμεται, από πάνω μας, μία απειλή πολέμου, είναι πολύ δύσκολο να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Θα κρατήσω ότι η δήλωση του κ. Φιντάν ήταν ένα δειλό βήμα, θα έλεγα, στη σωστή κατεύθυνση. Αλλά περισσότερα θα μπορώ να σας πω μετά τη συνάντηση που θα έχω με τον κ. Ερντογάν», προσέθεσε ο πρωθυπουργός.