Δούκας: “Συνεχίζουμε με στόχο μια Αθήνα πιο δίκαιη και ανθεκτική χωρίς ενεργειακούς αποκλεισμούς”

Για μια Αθήνα χωρίς ενεργειακούς αποκλεισμούς κάνει λόγο ο Χάρης Δούκας, σε δήλωσή του για το Χρυσό βραβείο που απέσπασε ο Δήμος Αθηναίων στα Best City Awards, για τη λειτουργία του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας (ΓΑΕΦ).

«Η ενεργειακή φτώχεια δεν είναι αφηρημένη έννοια, αλλά μία καθημερινή δυσκολία για χιλιάδες νοικοκυριά», ανέφερε αρχικά ο δήμαρχος Αθηναίων και συνέχισε: «Με το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας αποδείξαμε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να δώσει πρακτικές λύσεις: 240+ νοικοκυριά απαλλάχτηκαν από δημοτικά τέλη, 85.000 λαμπτήρες LED και περισσότερες από 450 κάρτες ενεργειακής ωφέλειας δόθηκαν σε ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά, ενώ προσφέραμε δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα για 22 χρόνια σε μονογονεϊκή οικογένεια. Συνεχίζουμε δυναμικά με στόχο μια Αθήνα πιο δίκαιη, πιο ανθεκτική, χωρίς ενεργειακούς αποκλεισμούς».

Από τη μεριά του, ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Αθήνας Βαγγέλης Μαρινάκης, τόνισε: «Το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας αποδεικνύει στην πράξη ότι η Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου Αθηναίων μπορεί να λειτουργεί ως μοχλός κοινωνικής πολιτικής με μετρήσιμα αποτελέσματα. Η συγκεκριμένη διάκριση επιβεβαιώνει τη στρατηγική επιλογή μας να επενδύουμε σε δράσεις με ουσιαστικό αντίκτυπο στους ευάλωτους συμπολίτες μας».

Το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας ιδρύθηκε τον Μάιο του 2024 και λειτουργεί από την Αναπτυξιακή Αθήνας Α.Ε., με στόχο τη χαρτογράφηση των ενεργειακά ευάλωτων νοικοκυριών της πόλης και την υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων για τον περιορισμό της ενεργειακής φτώχειας. Μέσα από τη δράση πιστοποιημένων ενεργειακών συμβούλων, το ΓΑΕΦ καταγράφει και αξιολογεί το ενεργειακό αποτύπωμα των νοικοκυριών, παρέχοντας εξατομικευμένες προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

Το Γραφείο μέχρι σήμερα έχει αξιολογήσει περίπου 700 αθηναϊκά νοικοκυριά, από τα οποία τα 450 κρίθηκαν ενεργειακά ευάλωτα και τα 88 καταγράφηκαν στο όριο της ενεργειακής φτώχειας.

Παράλληλα, συμβάλλει καθοριστικά στη διευκόλυνση της απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη για νοικοκυριά που πληρούν τα κριτήρια του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα. Ήδη έχουν εκδοθεί και παραδοθεί περισσότερες από 240 πιστοποιήσεις απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη, ενώ το Γραφείο βρίσκεται σε διαδικασία επεξεργασίας στοιχείων για δεκάδες ακόμη αιτήσεις. Ταυτόχρονα, μέσω του ΓΑΕΦ παρέχεται σε δικαιούχους μέλη του, η Κάρτα Ενεργειακής Ωφέλειας που επιτρέπει την πρόσβαση σε είδη, τα οποία βελτιώνουν την ενεργειακή αποδοτικότητα των κατοικιών.