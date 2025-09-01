Δόμνα Μιχαηλίδου: « Την Τρίτη, στη Βουλή το νομοσχέδιο για την Κοινωνική Αντιπαροχή»

«Αρχίζει, αύριο, Τρίτη, στη Βουλή η επεξεργασία του νομοσχεδίου για την Κοινωνική Αντιπαροχή. Ανοίγουμε τον δρόμο για την Κοινωνική Μίσθωση, θεμελιώνουμε βιώσιμη στεγαστική πολιτική», επεσήμανε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου σε συνέντευξή της στο ACTION 24.

Η κα Μιχαηλίδου προανήγγειλε τη σύμπραξη του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την αύξηση του οικιστικού αποθέματος και τόνισε ότι «μέσα από τη συνεργασία αυτή, που αποτυπώνεται στο νέο σχέδιο νόμου, αξιοποιούμε ανενεργά στρατόπεδα, όπου ο στρατός θα κατασκευάσει κατοικίες. Το 25% θα δοθεί για τις στεγαστικές ανάγκες των στρατιωτικών και το υπόλοιπο 75% θα διατεθεί για κοινωνικές κατοικίες».

Στη συνέχεια, η υπουργός αναφέρθηκε αναλυτικά στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου και εξήγησε με λεπτομέρεια την πορεία της νέας μορφής σύμπραξης του Δημοσίου με τους ιδιώτες: «Το Δημόσιο διαθέτει οικόπεδα ή κτήρια που μέχρι σήμερα παρέμεναν ανενεργά, ώστε να μετατραπούν σε κατοικίες με κοινωνικά κριτήρια. Από την πλευρά του ο ιδιώτης, μετά από διαγωνισμό, κατασκευάζει με δικά του κεφάλαια νέα κτήρια ή ανακαινίζει υπάρχοντα, χωρίς καμία επιβάρυνση του κράτους. Αυξάνουμε την προσφορά ποιοτικής και προσιτής στέγης με ενοίκια σημαντικά χαμηλότερα από αυτά της αγοράς. Δίνουμε, έτσι, απάντηση στο στεγαστικό και δημογραφικό πρόβλημα».