Δημοσκόπηση PULSE: Στις 15 μονάδες η διαφορά ΝΔ & ΠΑΣΟΚ – Μοιρασμένοι οι πολίτες για τα μέτρα της ΔΕΘ

Πρώτη με διαφορά 15 ποσοστιαίων μονάδων παραμένει η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της εταιρείας Pulse που παρουσιάστηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ.

Λίγα 24ωρα μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της 89ης ΔΕΘ το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει ποσοστό 29% με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 14%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η «Πλεύση Ελευθερίας» της Ζωής Κωνσταντοπούλου με ποσοστό πάνω από 10%.

Αναλυτικά τα ποσοστά:

Ν.Δ.: 29%

ΠΑΣΟΚ: 14%

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: 10,5%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: 9,5%

ΚΚΕ: 8,5%

ΣΥΡΙΖΑ: 7%

ΜέΡΑ 25: 3,5%

ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ: 3%

ΝΙΚΗ: 3%

ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2,5%

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: 2,5%

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ: 1,5%

Τα ποσοστά των κομμάτων στην πρόθεση ψήφου

Ν.Δ.: 24%

ΠΑΣΟΚ: 11,5%

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: 8,5%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: 7,5%

ΚΚΕ: 7%

ΣΥΡΙΖΑ: 6%

ΜέΡΑ 25: 3%

ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ: 3%

ΝΙΚΗ: 2,5%

ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2 %

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: 2 %

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ: 1,5%

Τι απαντούν οι πολίτες για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα της δημοσκόπησης αναφορικά με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων για το κόμμα που εικάζεται ότι θα ιδρύσει ο πρώην πρωθυπουργός και νυν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας.

Οι δύο στους 10 απαντούν ότι θα ψήφιζαν ή θα κοίταζαν με ενδιαφέρον την ίδρυση ενός κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ ένα 12%, δηλώνει ουδέτερο.

Το 58% δηλώνει άρνηση να ψηφίσει το κόμμα αυτό.

Τα μέτρα της ΔΕΘ

Αναφορικά με την αξιολόγηση των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η κοινή γνώμη εμφανίζεται διχασμένη.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 44% των πολιτών εκτιμά ότι τα μέτρα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, ενώ το 45% τα κρίνει ως λανθασμένα.

Πώς αξιολόγησαν την παρουσία των αρχηγών στη ΔΕΘ

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης αρνητικό πρόσημο είχαν οι παρουσίες του Πρωθυπουργού, του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ.

Η κεντροαριστερά και η συζήτηση για ενιαίο φορέα

Στο πλαίσιο της συζήτησης για τη δημιουργία ενός ενιαίου φορέα που θα εκφράζει τις δυνάμεις από το κέντρο έως την αριστερά, ως αντίβαρο στη Νέα Δημοκρατία, η δημοσκόπηση της Pulse κατέγραψε τις απόψεις των πολιτών για τον καταλληλότερο εκφραστή της κεντροδεξιάς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη σχετική λίστα, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός καταγράφει προβάδισμα σε επίπεδο γενικού συνόλου.

Ωστόσο, η εικόνα διαφοροποιείται ανά πολιτικό ακροατήριο: στους κεντρώους, ο Νίκος Ανδρουλάκης προηγείται στην εκτίμηση των πολιτών, ενώ στους κεντροαριστερούς, ο Αλέξης Τσίπρας διατηρεί σαφές προβάδισμα και αναδεικνύεται πρώτος σε προτιμήσεις.