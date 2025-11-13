Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στις 16,5 μονάδες η διαφορά ΝΔ & ΠΑΣΟΚ – Τι απαντούν οι πολίτες για Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά

Προβάδισμα 16,5 ποσοστιαίων μονάδων διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ στην εκτίμηση ψήφου, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για τον μήνα Νοέμβριο που παρουσιάστηκε απόψε (13.11) στο κεντρικό δελτίο του Action 24.

Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 30,2 % με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί στη δεύτερη θέση συγκεντρώνοντας 13,7 %. Στην τρίτη θέση ανέβηκε η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, ενώ, σε απόσταση αναπνοής ακολουθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Αναλυτικά τα ποσοστά των κομμάτων:

ΝΔ: 30,2%

ΠΑΣΟΚ: 13,7%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: 10,7%

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: 9%

ΚΚΕ: 8,1%

ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ: 4,5%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,2%

ΜέΡΑ25: 3,4%

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: 2,7%

ΝΙΚΗ: 2,5%

ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 1,2%

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ: 1,2%

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην πρόθεση ψήφου με τη διαφορά ανάμεσα στο κυβερνών κόμμα και το ΠΑΣΟΚ να βρίσκεται στις 13,3 μονάδες.

Αναλυτικά τα ποσοστά των κομμάτων:

ΝΔ: 24,3%

ΠΑΣΟΚ: 11%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: 8,6%

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: 7,2%

ΚΚΕ: 6,5%

ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ: 3,6%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,4%

ΜέΡΑ25: 2,7%

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: 2,2%

ΝΙΚΗ: 2%

ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 1%

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ: 1%

«Ναι» από τους πολίτες για τις ενεργειακές συμφωνίες

Την ίδια ώρα σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης το 48,9% των ερωτηθέντων τάσσονται υπέρ των συμφωνιών που υπεγράφησαν στο Ζάππειο θεωρώντας πως η Ελλάδα μετατρέπεται σε ενεργειακό κόμβο.

Στην ίδια δημοσκόπηση το 35,2% θεωρεί ότι η συμφωνία για προμήθεια και μεταφορά αμερικανικού LNG δεν είναι σημαντική με το 38,7% να έχει αντίθετη γνώμη.

Παράλληλα, το 73,1% εκτιμά ότι μετά την υπογραφή της συμφωνίας για την ενέργεια μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ ενδυναμώνουν οι σχέσεις των δύο χωρών.

Γυρίζουν την πλάτη στον Τσίπρα

«Δεν θα μπορούσα ποτέ να ψηφίσω το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα» απαντά το 65,7% των ερωτηθέντων με μόλις το 21,1% να τάσσεται υπέρ.

Αντίστοιχη είναι η τάση και σε ερώτηση για ενδεχόμενη ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Το 75,6% απαντά ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να το ψηφίσει σε αντίθεση με το 16,9% που απαντά θετικά.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ποσοστό 29,1% και ακολουθεί ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7,1%.