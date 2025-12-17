Δημοσκόπηση Opinion Poll: Πρώτη η ΝΔ με διαφορά 16,1 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ

Κυρίαρχη για μια ακόμη φορά είναι η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με την δημοσκόπηση της εταιρείας Opinion Poll που παρουσιάστηκε στο ACTION 24.

Συγκεκριμένα, στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 29,7%, με το δεύτερο ΠΑΣΟΚ να είναι στο 13,6%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 11,9% και η Πλεύση Ελευθερίας στην 4η θέση με 10,1%. Ακολουθεί το ΚΚΕ με 8,6% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%. Η Φωνή Λογικής στο 4%, με το ΜεΡΑ25 να βρίσκεται στο 3,1%. Η Νίκη είναι στο 2,6% και το Κίνημα Δημοκρατίας στο 2,4%, ενώ τέλος η Νέα Αριστερά είναι στο 1,2%.

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι σταθερά πρώτη με διψήφια διαφορά, αφού συγκεντρώνει το 23,8% των προτιμήσεων. Δεύτερο είναι το ΠΑΣΟΚ με 10,9% και τρίτη είναι η Ελληνική Λύση που προσπερνά την Πλεύση Ελευθερίας.

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Τι λένε οι πολίτες για τα κόμματα Τσίπρα, Σαμαρά αλλά και τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στη συνέχεια οι πολίτες πήραν θέση τόσο για το ενδεχόμενο να δημιουργήσουν κόμματα οι Αλέξης Τσίπρας και Αντώνης Σαμαράς αλλά και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.