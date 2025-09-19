Δημοσκόπηση MRB: Οι αναποφάσιστοι γυρίζουν την πλάτη σε Τσίπρα και Σαμαρά

Τα αποτελέσματα του δεύτερου μέρους της δημοσκόπησης της εταιρείας MRB παρουσιάστηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι αναποφάσιστοι πολίτες γυρίζουν την πλάτη τόσο στο νέο κόμμα που ακούγεται πως θα ιδρύσει ο Αλέξης Τσίπρας όσο και σε αυτό του Αντώνη Σαμαρά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα το 62,1% απαντάει πως σίγουρα/μάλλον δεν θα το ψήφιζα, ενώ το 77,1 λέει το ίδιο για το νέο κόμμα που ακούγεται πως θα δημιουργήσει ο Αντώνης Σαμαράς.

Παράλληλα, οι πολίτες κλήθηκαν να αξιολογήσουν την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σε πέντε βασικές ερωτήσεις/δείκτες.

Από εκεί και πέρα, οι πολίτες έκριναν τόσο τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην 89η ΔΕΘ, αλλά και αυτά που είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από την 89η ΔΕΘ.

Οι αναποφάσιστοι στάθηκαν και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ εξέφρασαν τα συναισθήματα τους για όσα τους απασχολούν.

Παράλληλα, από την αξιολόγηση των πολιτών δεν γλύτωσε και το υπουργείο Ανάπτυξης για τις κινήσεις του για την αγορά και όχι μόνο.