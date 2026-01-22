Δημοσκόπηση Metron Analysis: Ισχυρό προβάδισμα 16 μονάδων για τη Ν.Δ. – Μπροστά από τον Τσίπρα η Καρυστιανού

Tα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της εταιρείας Metron Analysis παρουσιάστηκαν το βράδυ της Πέμπτης (22.01) στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA.

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σταθερό προβάδισμα συγκεντρώνοντας 22,3% στην πρόθεση ψήφου έχοντας διαφορά 12,5 ποσοστιαίων μονάδων από το ΠΑΣΟΚ. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η «Πλεύση Ελευθερίας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά τα ποσοστά των κομμάτων:

ΝΔ: 22,3%

ΠΑΣΟΚ: 9,8%

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: 9,2%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: 8,4%

ΚΚΕ: 6,3%

ΣΥΡΙΖΑ: 3%

ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ: 2,6%

ΜέΡΑ25: 2,1%

ΝΙΚΗ: 2%

ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 1,9%

ΑΝΤΑΡΣΥΑ: 1,5%

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: 1,3%

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ: 0,5%

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην εκτίμηση ψήφου με τη διαφορά ανάμεσα στη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ να ανοίγει στις 16 ποσοστιαίες μονάδες.

Αναλυτικά τα ποσοστά των κομμάτων:

ΝΔ: 28,5%

ΠΑΣΟΚ: 12,5%

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: 11,7%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: 10,7%

ΚΚΕ: 8%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,9%

ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ: 3,3%

ΜέΡΑ25: 2,7%

ΝΙΚΗ: 2,5%

ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 2,5%

ΑΝΤΑΡΣΥΑ: 1,9%

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: 1,7%

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ: 0,6%

Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης

Σταθερά πρώτος στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Metron, συγκεντρώνοντας ποσοστό 27%. Την ίδια ώρα, στο 29% ανέρχονται οι πολίτες που δηλώνουν ότι κανένας πολιτικός αρχηγός δεν τους πείθει για τη θέση του πρωθυπουργού.

Στο πεδίο της δημοφιλίας των πολιτικών προσώπων, στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου με ποσοστό 44%. Ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος εμφανίζεται ενισχυμένος στο 31%, ποσοστό που συγκεντρώνει και ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Διχασμός για τον Τραμπ και τις διατλαντικές σχέσεις

Διχασμένοι εμφανίζονται οι πολίτες αναφορικά με το μέλλον των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών υπό την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ. Το 51% εκτιμά ότι ΕΕ και ΗΠΑ θα ακολουθήσουν στο μέλλον διαφορετικούς δρόμους, ενώ το 41% θεωρεί ότι, παρά τις εντάσεις, οι σχέσεις τους θα συνεχιστούν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ό,τι αφορά την εικόνα του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ, καταγράφεται σαφής αρνητική στάση, καθώς το 75% των ερωτηθέντων τον αξιολογεί αρνητικά, έναντι μόλις 18% που εκφράζει θετική άποψη.

Αρνητική η αξιολόγηση για κυβέρνηση και αντιπολίτευση

Ιδιαίτερα αρνητική είναι η αποτίμηση των πολιτών για την πορεία της χώρας, με το 69% να θεωρεί ότι η Ελλάδα κινείται σε λάθος κατεύθυνση, ενώ μόνο το 26% εκφράζει αισιοδοξία για το μέλλον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσον αφορά το κυβερνητικό έργο, το 25% των πολιτών δηλώνει θετική εντύπωση, ενώ το 70% το αξιολογεί αρνητικά.

Παρόμοια είναι η εικόνα και για τον πρωθυπουργό, καθώς το 27% δηλώνει ικανοποιημένο από τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων του, την ώρα που το 68% εκφράζει δυσαρέσκεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντίστοιχα αρνητική είναι και η εικόνα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το 81% των πολιτών κρίνει αρνητικά το ΠΑΣΟΚ ως προς τον αντιπολιτευτικό του ρόλο, ενώ μόλις το 10% εκφράζει θετική άποψη.

Ανάλογα ποσοστά καταγράφονται και για τον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη, με 70% αρνητικές γνώμες και μόλις 12% θετικές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι απαντούν οι πολίτες για Τσίπρα, Σαμαρά, Καρυστιανού

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, το 19% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι είναι πολύ ή αρκετά πιθανό να το ψηφίσει.

Αντίθετα, χαμηλότερα καταγράφονται τα αντίστοιχα ποσοστά για ένα πιθανό κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, καθώς μόλις το 11% εμφανίζεται θετικό στο ενδεχόμενο στήριξής του.

Σημαντικά υψηλότερη δυναμική καταγράφει η Μαρία Καρυστιανού, καθώς το 33% δηλώνει ότι είναι πολύ ή αρκετά πιθανό να τη στηρίξει πολιτικά, με το 15% να απαντά «πολύ πιθανό» και το 17% «αρκετά πιθανό».

Παράλληλα, η δημοφιλία της ανέρχεται στο 50%, ενώ οι αρνητικές γνώμες διαμορφώνονται στο 42%.