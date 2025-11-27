Δημοσκόπηση GPO: Στο 25,2% η Νέα Δημοκρατία με double score από το ΠΑΣΟΚ – Γυρίζουν την πλάτη στον Τσίπρα οι πολίτες

Κυρίαρχη είναι η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της εταιρείας GPO που παρουσιάστηκε στο STAR.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,2% και ενισχύεται κατά 0,5% σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα της ίδιας εταιρίας τον Σεπτέμβριο, ενώ το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 12,6% ενισχυμένο κατά 0,3%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και ακολουθούν: Ελληνική Λύση 10,4% ενισχυμένη κατά 0,6% , ΚΚΕ 8,5% ενισχυμένο κατά 0,6%, Πλεύση Ελευθερίας 5,8% με απώλειες 2,1%, ΣΥΡΙΖΑ 4,1% με απώλειες 1,1%, Φωνή Λογικής 3%, Νίκη 2,3%, Κίνημα Δημοκρατίας 2,2%, Μέρα 25 1,9% και Νέα Αριστερά 1,5%. Άλλο κόμμα επιλέγει το 7,7% ενώ η δεξαμενή των αναποφάσιστων είναι 13,3%.

Από εκεί και πέρα, σε περίπτωση που ο Αλέξης Τσίπρας ιδρύσει νέο κόμμα, το 11,8% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει και το 10% αρκετά πιθανό. Λίγο πιθανό να ψηφίσει ένα κόμμα Τσίπρα δηλώνει το 12% και καθόλου πιθανό το 65,1%.

Το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες είναι η ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα με 62,8%. Ακολουθούν : η διαφθορά 15,9%, η Υγεία 5,1%, το Μεταναστευτικό 3,7%, τα εθνικά θέματα 3,6%, η ανάπτυξη της οικονομίας 3,4% η Παιδεία 2,1% και η ασφάλεια 1,9%, ενώ το 70,6% των ερωτηθέντων κρίνει αρνητικά και μάλλον αρνητικά το έργο της κυβέρνησης. Λόγω της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, το 66,4% δηλώνει ότι έχει μειωθεί η εμπιστοσύνη του στην κυβέρνηση.

Μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε κι αν γίνουν, το 27,2% δηλώνει ότι θα ήθελε να είναι κυβέρνηση η ΝΔ και πρωθυπουργός ο Κ. Μητσοτάκης ενώ το 70,8% δηλωνει ότι θα ήθελε να εκλεγεί κάποια άλλη κυβέρνηση. Το 81,7% των ερωτηθέντων αξιολογεί αρνητικά και μάλλον αρνητικά το έργο του ΠΑΣΟΚ στην θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.