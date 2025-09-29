Δημήτρης Νατσιός: Η περιουσιακή κατάσταση του Προέδρου της “Νίκης” για το 2022 και 2023
Τι δήλωσε σχετικά με τα έσοδα, τις καταθέσεις και τα ακίνητα που διαθέτει
Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Πατριωτικού Λαϊκού Κινήματος «Νίκη», Δημήτρης Νατσιός, στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του 2024 (χρήση 2023) περιλαμβάνει [σε παρένθεση η δήλωση του 2023/χρήση 2022]:
- Έσοδα: 22.632 ευρώ (2023: 20.660 ευρώ)
- Μετοχές: Δεν διαθέτει
- Θυρίδες: Δεν διαθέτει
- Καταθέσεις: 1.978 ευρώ (2023: 524 ευρώ)
- Ακίνητα: 5 εγγραφές στην Πιερία και το Κιλκίς, εκ των οποίων ένα διαμέρισμα 119 τμ 1ου ορόφου στην Πέτρα Πιερίας και ένα διαμέρισμα 145τμ 1ου ορόφου στο Κιλκίς
- Οχήματα: ένα ΙΧ 1248κε
- Δεν συμμετέχει σε επιχειρήσεις
- Δάνεια: Οφειλή 107.841 ευρώ (2023: οφειλή: 107.961 ευρώ).
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ