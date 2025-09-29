Θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος; Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημήτρης Νατσιός: Η περιουσιακή κατάσταση του Προέδρου της “Νίκης” για το 2022 και 2023

Τι δήλωσε σχετικά με τα έσοδα, τις καταθέσεις και τα ακίνητα που διαθέτει

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Πατριωτικού Λαϊκού Κινήματος «Νίκη», Δημήτρης Νατσιός, στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του 2024 (χρήση 2023) περιλαμβάνει [σε παρένθεση η δήλωση του 2023/χρήση 2022]:

  • Έσοδα: 22.632 ευρώ (2023: 20.660 ευρώ)
  • Μετοχές: Δεν διαθέτει
  • Θυρίδες: Δεν διαθέτει
  • Καταθέσεις: 1.978 ευρώ (2023: 524 ευρώ)
  • Ακίνητα: 5 εγγραφές στην Πιερία και το Κιλκίς, εκ των οποίων ένα διαμέρισμα 119 τμ 1ου ορόφου στην Πέτρα Πιερίας και ένα διαμέρισμα 145τμ 1ου ορόφου στο Κιλκίς
  • Οχήματα: ένα ΙΧ 1248κε
  • Δεν συμμετέχει σε επιχειρήσεις
  • Δάνεια: Οφειλή 107.841 ευρώ (2023: οφειλή: 107.961 ευρώ).
