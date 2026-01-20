Δήμας: Παράδοση στην κυκλοφορία του οδικού έργου Δημάριο-Ελληνοβουλγαρικά σύνορα

Στην κυκλοφορία παραδίδεται σήμερα το οδικό έργο Δημάριο – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα, που είναι τμήμα του κάθετου οδικού άξονα: «Ξάνθη – Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα», ο οποίος αποτελεί μέρος του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και πεδίο συνεργασίας στο πλαίσιο της τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας – Ρουμανίας, επί του διαδρόμου Βαλτική – Μαύρη Θάλασσα – Αιγαίο.

«Παραδίδουμε ένα έργο ουσίας το οποίο διευρύνει τους ορίζοντες οικονομικής συνεργασίας, ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως στρατηγικού κόμβου μεταφορών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη», δήλωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, κατά την παράδοση του δρόμου στην κυκλοφορία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών συνάντησε στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και αντήλλαξε χειραψία με τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών της Βουλγαρίας, Grozdan Karadjov, καθώς και τον Υπουργό Εξωτερικών της γειτονικής χώρας Georg Georgiev. Κατά τη διάρκεια σύντομης συνομιλίας, επιβεβαιώθηκε η άριστη συνεργασία των δύο χωρών στο πεδίο των υποδομών και των μεταφορών.

Με αφορμή την ολοκλήρωση του οδικού έργου, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Το μεγάλο έργο αφορά τη σύνδεση της Ξάνθης με τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Σήμερα, δίνουμε στην κυκλοφορία 8 χιλιόμετρα, από το Δημάριο μέχρι τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, που είναι ίσως το πιο δύσκολο – τεχνικά – τμήμα.

Είναι ένας εντυπωσιακός δρόμος, με τον οποίο αναβαθμίζεται η οδική ασφάλεια σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από ορεινό ανάγλυφο. Επίσης, με τη νέα χάραξη και την παράκαμψη του οικισμού του Δημαρίου, βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων, απομακρύνοντας τη βαριά κυκλοφορία μέσα από τον οικισμό.

Επίσης, η ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, αποτελεί άλλη μια απτή απόδειξη της προόδου του τριμερούς σχήματος με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, σε συνέχεια της υπογραφής του Μνημονίου τον Δεκέμβριο του 2025, καθώς ολοκληρώνεται λειτουργικά ο κάθετος άξονας που συνδέει την Εγνατία Οδό με τα σύνορα.

Επομένως, παραδίδουμε σήμερα, ένα έργο ουσίας το οποίο διευρύνει τους ορίζοντες οικονομικής συνεργασίας, ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως στρατηγικού κόμβου μεταφορών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Επενδύουμε σε δίκτυα που φέρνουν ανάπτυξη και θωρακίζουν την εθνική μας οικονομία».

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος τόνισε: «Ο δρόμος «Δημάριο – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα», ως τμήμα του οδικού άξονα που συνδέει την Εγνατία Οδό στο ύψος της Ξάνθης με τα βόρεια σύνορα της χώρας, έρχεται όχι μόνο να διευκολύνει τις διασυνοριακές μετακινήσεις, αλλά και να βελτιώσει ουσιαστικά την πρόσβαση σε μερικές από τις ομορφότερες και συγχρόνως πιο ενδιαφέρουσες πλευρές της ελληνικής γης. Και μάλιστα, ως συνδετήριος άξονας, αποτελεί ακόμα, ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη περιοχών που φιλοξενούν έναν εξαιρετικά παραγωγικό πληθυσμό. Η ολοκλήρωση του κάθετου άξονα αποτελεί ένα από τα επόμενα στοιχήματα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τεχνικά Έργα

Το τμήμα «Δημάριο – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα» έχει μήκος 8 χλμ. περίπου και συνδέεται με την υφιστάμενη οδό νότια του οικισμού Δημάριο, τον παρακάμπτει από τα ανατολικά και οδεύει βόρεια – βορειοανατολικά καταλήγοντας στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

Σε συνδυασμό με αντίστοιχα έργα που έχουν γίνει από τη βουλγαρική πλευρά, ο δρόμος συνδέει τον οδικό άξονα από/προς Ξάνθη, μέσω της υφιστάμενης οδού, και κατ’ επέκταση με τον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού μέσω των Α.Κ. Βανιάνου και Α.Κ. Βαφέικων, της ΠΕ Ξάνθης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τυπική διατομή της οδού είναι 7,50/10,50 μ. και περιλαμβάνει μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση 3,75 μ. και έρεισμα 1,50 μ. Η ταχύτητα μελέτης είναι 40-60 km/h, λόγω του έντονου ορεινού ανάγλυφου.

Επιπλέον, έχει ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την πλήρη τεχνική αποκατάσταση των προσβάσεων στις παρόδιες ιδιοκτησίες και κατοικίες του οικισμού του Δημαρίου.