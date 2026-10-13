Δένδιας: “Το 2030 η πατρίδα μας να είναι η ισχυρότερη δύναμη στην ΕΕ στην επιχειρησιακή αξιοποίηση αυτόνομων συστημάτων”

Την επιτάχυνση της ανάπτυξης και επιχειρησιακής αξιοποίησης αυτόνομων και μη επανδρωμένων συστημάτων, με στόχο έως το 2030 το Πολεμικό Ναυτικό να είναι πρώτο στην Ευρώπη στην ανάπτυξη αυτόνομων πλατφορμών, έθεσε ως προτεραιότητα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά την ομιλία μετά την τελετή εγκαινίων του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων και Αυτόνομων Θαλάσσιων Συστημάτων, στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά (Ναυτική Βάση ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ), στο Κέντρο Εκπαίδευσης ΠΑΛΑΣΚΑΣ (ΚΕΠΑΛ) της Διοίκησης Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΔΝΕ).

Όπως τόνισε, «το επόμενο βήμα περιλαμβάνει την παραγωγή του ελληνικής σχεδίασης μη επανδρωμένου σκάφους “Πυρπολητής” σε μεγάλους αριθμούς για την ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και την ανάπτυξη μεγαλύτερων αυτόνομων και μη επανδρωμένων σκαφών».

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Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι η «Ατζέντα 2030» αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο μέσα από τη δημιουργία των υποδομών που υποστηρίζουν τη μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή. «Η μεταρρύθμιση αφορά την οργάνωση, την εκπαίδευση και τη διακλαδικότητα, καθώς και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, ώστε οι Ένοπλες Δυνάμεις να μπορούν να ανταποκρίνονται διαρκώς στη διαχρονική αποστολή τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στα εγκαίνια της Διακλαδικής Σχολής Μη Επανδρωμένων, αλλά και των Αυτονόμων Συστημάτων Θάλασσας. Ένα περαιτέρω βήμα, που δημιουργεί τεράστιες δυνατότητες για το Πολεμικό Ναυτικό μας στο Αρχιπέλαγος, με τα Αυτόνομα Συστήματα τα οποία μπορούν να προσφέρουν απεριόριστες δυνατότητες στην επιτήρηση και αναγνώριση, στην προστασία των λιμένων, στον ναρκοπόλεμο και στην ασφάλεια των υποδομών. Αυτό το νέο Πολεμικό Ναυτικό με τις σύγχρονες πλατφόρμες, θα μπορεί να προστατεύει όχι μόνο την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά και τα ενεργειακά και επικοινωνιακά δίκτυα στον βυθό, τα οποία είναι επίσης απαραίτητα για την ασφάλεια της Πατρίδας. (από τον χαιρετισμό μου στην τελετή των εγκαινίων του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων και Αυτόνομων Θαλάσσιων Συστημάτων στο Κέντρο Εκπαίδευσης ΠΑΛΑΣΚΑΣ του ΠΝ) #HellenicNavy— Nikos Dendias (@NikosDendias) October 13, 2026

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη θεμελίωση, τον Ιούνιο, του 309 Εργοστασίου Κατασκευής Μη Επανδρωμένων Μέσων, στα εγκαίνια, τον Ιούλιο, του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων στην Τρίπολη και στη λειτουργία της νέας Διακλαδικής Σχολής Μη Επανδρωμένων και Αυτόνομων Συστημάτων Θαλάσσης, της οποία τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν σήμερα Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη διάκριση μεταξύ μη επανδρωμένων και αυτόνομων συστημάτων, επισημαίνοντας ότι «το αυτόνομο είναι ένα περαιτέρω βήμα από το μη επανδρωμένο στο οποίο πρέπει να σπεύσουμε». Όπως εξήγησε, πρόκειται για συστήματα που αξιοποιούν τεχνητή νοημοσύνη υπό τον τελικό έλεγχο του ανθρώπινου παράγοντα και μπορούν να προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες στο Πολεμικό Ναυτικό, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον όπως το Αιγαίο.

Ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας συνέδεσε την ανάπτυξη των νέων αυτόνομων μέσων με την ενίσχυση των ναυτικών δυνατοτήτων μέσω νέων πλατφορμών και την κάλυψη υφιστάμενων επιχειρησιακών κενών. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην επικείμενη ύψωση της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα «ΝΕΑΡΧΟΣ» στη Γαλλία, ενώ αναφέρθηκε και στις πρόσφατες επαφές του στη Βενετία όπου υπήρξε αρχική κατανόηση με τον Ιταλό ομόλογό του και τον αρχηγό του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού για τη μεταβίβαση στην Ελλάδα αριθμού ναρκαλιευτικών οχημάτων, με σκοπό την κάλυψη σχετικών αναγκών.

Παράλληλα, τόνισε ότι το μέλλον των ναυτικών επιχειρήσεων απαιτεί νέες πλατφόρμες τόσο στην επιφάνεια όσο και κάτω από αυτήν. Όπως ανέφερε, «το νέο Πολεμικό Ναυτικό θα πρέπει να μπορεί να προστατεύει όχι μόνο την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά και κρίσιμες υποδομές, όπως τα ενεργειακά και επικοινωνιακά δίκτυα στον βυθό», τα οποία χαρακτήρισε απαραίτητα για την ασφάλεια της χώρας.

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Αναφερόμενος στις επιχειρησιακές εφαρμογές των αυτόνομων οχημάτων, ο κ. Δένδιας σημείωσε ότι μπορούν να αξιοποιηθούν στην επιτήρηση, την αναγνώριση, την προστασία λιμένων, τον ναρκοπόλεμο και την ασφάλεια κρίσιμων υποδομών. Παράλληλα, επισήμανε ότι η ανάληψη μέρους των αποστολών επιτήρησης και περιπολιών από μη επανδρωμένα και αυτόνομα συστήματα θα μπορούσε να προσφέρει σημαντική υποστήριξη στο προσωπικό του στόλου, μειώνοντας τις απαιτήσεις για ημέρες παραμονής στη θάλασσα.

Ο υπουργός χαρακτήρισε επιβεβλημένη τη νέα αυτή προσέγγιση για την Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι πλέον αποκτά απτό περιεχόμενο μέσα από συγκεκριμένα συστήματα και πρωτοβουλίες. Ως παράδειγμα παρουσίασε ένα αυτόνομο σκάφος επιφανείας με δυνατότητες επιτήρησης, αναγνώρισης και συνεργατικής αυτόνομης δράσης σε σμήνη, γνωστής ως «swarming», το οποίο, όπως είπε, αξιολογήθηκε τις τελευταίες εβδομάδες από το Πολεμικό Ναυτικό.

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Ταυτόχρονα, υπογράμμισε ότι η χώρα δεν μπορεί να περιορίζεται στην απόκτηση συστημάτων από το εξωτερικό, ακόμη και όταν αυτή συνδυάζεται με μεταφορά τεχνογνωσίας και παραγωγή στην Ελλάδα. Αντιθέτως, όπως τόνισε, «πρέπει να αναπτύξουμε τη δυνατότητα να σχεδιάζουμε οι ίδιοι συστήματα, να παράγουμε οι ίδιοι συστήματα».

Σε αυτό το πλαίσιο παρουσίασε τον «Πυρπολητή», ένα μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας ελληνικής σχεδίασης, έργο του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, το οποίο αναπτύχθηκε και κατασκευάστηκε στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον υπουργό, το σκάφος διαθέτει ενσωματωμένες δυνατότητες αυτόνομης λειτουργίας, οι οποίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο των δοκιμών. Μπορεί να συλλέγει πληροφορίες, να επιτηρεί και να αναγνωρίζει στόχους, ενώ διαθέτει και δυνατότητες επίθεσης εναντίον πλεόντων στόχων.

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Ως επόμενο βήμα για το συγκεκριμένο σύστημα, ο κ. Δένδιας προσδιόρισε την παραγωγή του «Πυρπολητή» σε μεγάλους αριθμούς για την ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού, αλλά και τη σταδιακή σχεδίαση μεγαλύτερων αυτόνομων και μη επανδρωμένων σκαφών. Όπως ανέφερε, οι πρωτοβουλίες αυτές εντάσσονται σε έναν ενιαίο σχεδιασμό που συνδέει την καινοτομία με την εκπαίδευση, την παραγωγή συστημάτων και την επιχειρησιακή αξιοποίησή τους.

Στόχος, σύμφωνα με τον υπουργό, είναι έως το 2030 η Ελλάδα να αποτελεί την ισχυρότερη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην επιχειρησιακή αξιοποίηση αυτόνομων οχημάτων και το Πολεμικό Ναυτικό να είναι «το πρώτο στην Ευρώπη στην ανάπτυξη των αυτόνομων πλατφορμών». Όπως διευκρίνισε, η προσπάθεια δεν περιορίζεται στη θάλασσα, αλλά αφορά συνολικά τις Ένοπλες Δυνάμεις, στην ξηρά, στη θάλασσα και στον αέρα, με κοινό στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας και της αποτρεπτικής ισχύος.

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Κλείνοντας, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά υπερασπίζεται τα συνταγματικά και νόμιμα δικαιώματά της. Παράλληλα, ανέδειξε τον ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού στην υλοποίηση του σχεδιασμού, σημειώνοντας ότι η επίτευξη των στόχων προϋποθέτει στελέχη με γνώση, ικανότητα, θέληση και δυνατότητες. Όπως ανέφερε, ευθύνη της πολιτείας είναι να τους παρέχει την κατάλληλη εκπαίδευση, αποστολή την οποία καλείται να υπηρετήσει και η νέα Σχολή που εγκαινιάστηκε.

Ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας μετά την κοπή της κορδέλας, παρακολούθησε στατική επίδειξη Μη Επανδρωμένων και Αυτόνομων Θαλάσσιων Συστημάτων Επιφανείας, με πιο εμβληματικά τον «Πυρπολητή» – ο οποίος σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου από το Πολεμικό Ναυτικό – και το «Corsair», καθώς και τα υποεπιφανείας «Pluto Plus» και «Plutino».

Ακολούθως, περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής, όπου ενημερώθηκε από τον Διοικητή της Διοίκησης Ναυτικής Εκπαιδεύσεως Υποναύαρχο Στέφανο Σαρρή ΠΝ και τον Διοικητή του ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ Πλοίαρχο Ελευθέριο Ζέρβα ΠΝ για την παρεχόμενη Διακλαδική εκπαίδευση και από αρμόδιους Αξιωματικούς για τη συντήρηση και το βασικό επίπεδο επισκευών των Μη Επανδρωμένων και Αυτόνομων Συστημάτων και επί του τρόπου, των διαδικασιών και των μέσων διεξαγωγής της πρακτικής εκπαίδευσης.

Στη συνέχεια, ο Υπουργός παρακολούθησε επίδειξη των βασικών προσομοιωτών, καθώς και επιχειρησιακού σεναρίου μη επανδρωμένων σκαφών και υποβρυχίων στο Πεδίο Θαλάσσιων Δοκιμών της ΔΝΕ.

Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν, επίσης, οι Βουλευτές Νικόλαος Βλαχάκος, Γεώργιος Βρεττάκος, Μιχαήλ Λιβανός, ο πρώην Υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας, Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Ανεξάρτητος Βουλευτής Επικρατείας Ναύαρχος ε.α. Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, Σοφία – Χάιδω Ασημακοπούλου, ο Ειδικός Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας σε θέματα ‘Αμυνας και Εξοπλισμών Αντιναύαρχος ε.α. Αθανάσιος Νασόπουλος ΠΝ, ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιώς Σταύρος Βοϊδονικόλας ως εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Αττικής, η Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης Αττικής Χριστίνα Κεφαλογιάννη, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Χαράλαμπος Αλεξανδράτος καθ’ άλλων εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Εκ μέρους της στρατιωτικής ηγεσίας, παρέστησαν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο ‘Α Υπαρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Αντιναύαρχος ΛΣ Φώτιος Κιάμος ως εκπρόσωπος του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνική Ακτοφυλακή, ο πρώην Υφυπουργός Εθνικής ‘Αμυνας, επίτιμος Αρχηγός ΓΕΝ Ναύαρχος ε.α. Δημήτριος Ελευσινιώτης ΠΝ, οι Επίτιμοι Αρχηγοί ΓΕΝ Ναύαρχος ε.α. Γεώργιος Γιακουμάκης ΠΝ, Ναύαρχος ε.α Νικόλαος Τσούνης ΠΝ, Ναύαρχος ε.α. Στυλιανός Πετράκης ΠΝ, καθώς και Ανώτατοι Αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού.