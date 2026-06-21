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Δένδιας για την Ημέρα του Πατέρα: “Τις σημαντικές αξίες στη ζωή, τις διδασκόμαστε από το παράδειγμα του πατέρα μας”

"Παραμένει σημείο αναφοράς και όταν δεν βρίσκεται κοντά μας"

Δένδιας για την Ημέρα του Πατέρα: “Τις σημαντικές αξίες στη ζωή, τις διδασκόμαστε από το παράδειγμα του πατέρα μας”
(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
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Τις σημαντικές αξίες στη ζωή, τις διδασκόμαστε από το παράδειγμα του πατέρα μας. Παραμένει σημείο αναφοράς και όταν δεν βρίσκεται κοντά μας. Χρόνια πολλά σε κάθε πατέρα!

Αυτό ανέφερε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

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Ο κ. Δένδιας συνόδευσε την ανάρτησή του με μια φωτογραφία με τον πατέρα του Σπύρο στην Κέρκυρα.

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