Δένδιας για την Ημέρα του Πατέρα: “Τις σημαντικές αξίες στη ζωή, τις διδασκόμαστε από το παράδειγμα του πατέρα μας”

Τις σημαντικές αξίες στη ζωή, τις διδασκόμαστε από το παράδειγμα του πατέρα μας. Παραμένει σημείο αναφοράς και όταν δεν βρίσκεται κοντά μας. Χρόνια πολλά σε κάθε πατέρα!

Αυτό ανέφερε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τις σημαντικές αξίες στη ζωή, τις διδασκόμαστε από το παράδειγμα του πατέρα μας. Παραμένει σημείο αναφοράς και όταν δεν βρίσκεται κοντά μας.



Χρόνια πολλά σε κάθε πατέρα!



(φωτογραφία με τον πατέρα μου Σπύρο στην Κέρκυρα)#fathersday pic.twitter.com/5LIwGAPNbY— Nikos Dendias (@NikosDendias) June 21, 2026

Ο κ. Δένδιας συνόδευσε την ανάρτησή του με μια φωτογραφία με τον πατέρα του Σπύρο στην Κέρκυρα.