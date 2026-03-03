Δένδιας: “Είμαστε απολύτως στη διάθεσή της Κύπρου” – Χριστοδουλίδης: “Η Ελλάδα δείχνει πώς πρέπει να αντιδράσει η ΕΕ”

Επίσκεψη στην Κύπρο πραγματοποιεί σήμερα Τρίτη 3/3 ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας λόγω των κρίσιμων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και τα drones στην περιοχή των βρετανικών βάσεων στο Ακρωτήρι.

Γύρω στις 11 το πρωί, ο κ. Δένδιας μαζί με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ κ. Χούπη πέρασαν το κατώφλι του Προεδρικού Μεγάρου στη Λευκωσία, προκειμένου να συναντηθούν με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ο Έλληνας υπουργός Άμυνας εξέφρασε την πρόθεση της Ελλάδας να παράσχει κατά το δυνατόν και μέσα στις δυνάμεις της όποια βοήθεια μπορεί στην Κύπρο και τον Κυπριακό λαό, εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης στην περιοχή.

“Ήρθα να μεταφέρω σε σένα, στον Βασίλη και στον κυπριακό λαό τη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης και του ελληνικού λαού” είπε αρχικά και πρόσθεσε ότι “η Ελλάδα θα δώσει όποια βοήθεια μπορεί στην Κύπρο, με βάση τις δυνατότητες της”.

Σύμφωνα με τον ίδιο, “οι στιγμές για την ευρύτερη περιοχή μας, όμως η Ελλάδα θέλει να δηλώσει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ο οποίος ενέχει και συμβολισμό και ουσία, την πρόθεση της να παράσχει κατά το δυνατό, μέσα στα πλαίσια των δυνάμεων και των δυνατοτήτων της, όποια βοήθεια μπορεί στην Κύπρο και στον κυπριακό λαό“.

Όπως είπε ο Νίκος Δένδιας, θα συζητήσει με τον ομόλογο του Βασίλη Πάλμα τα πρακτικά μέρη αυτής της βοήθειας και θα δουν τι άλλο μπορούν να κάνουν. “Είμαστε συνολικά και απολύτως στην διάθεση σας” κατέληξε.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας απευθυνόμενος στον υπουργό Άμυνας ευχαρίστησε “τον πρωθυπουργό και εσάς που ανταποκριθήκατε στο αίτημα μας σε μια δύσκολη συγκυρία”.

“Η Ελλάδα είναι παρούσα, σε μια κίνηση συμβολικής και ουσιαστικής σημασίας η οποία ανοίγει τον δρόμο για την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί τη δική σας άμεση ανταπόκριση ακολουθούν και άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Μίλησα με τον Γάλλο πρόεδρο, υπήρξε ανταπόκριση, και είμαι σε επαφές με τον Γερμανό καγκελάριο και την Ιταλίδα πρωθυπουργό” σημείωσε ο κ. Χριστοδουλίδης και συνέχισε:

“Η Ελλάδα δείχνει τον τρόπο πώς πρέπει να ανταποκριθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελλάδα και Κύπρος έχουν αποδείξει στην πράξη τη συνεργασία τους”.

Στη συνέχεια, ο κ. Δένδιας θα έχει συνάντηση με τον υπουργό Αμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας Βασίλη Πάλμα και πιο μετά με τον Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου, Γεώργιο, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου.

Υπενθυμίζεται ότι χθες Δευτέρα 2/3 αποφασίστηκε η ενεργοποίηση του κοινού αμυντικού δόγματος Ελλάδας – Κύπρου, μετά τα drones που αναχαιτίστηκαν στην βρετανική βάση στο Ακρωτήρι.

Ήδη από χθες βρίσκονται στην Πάφο τέσσερα F-16, ενώ εν πλω για την Κύπρο είναι οι δύο ελληνικές φρεγάτες, «Κίμων» και «Ψαρά», που απέπλευσαν αργά το βράδυ.

Ο απόλπους των φρεγατών από τον ναύσταθμο της Σαλαμίνας: