Δείτε τον απόπλου των φρεγατών “Κίμων” και “Ψαρά” από τον ναύσταθμο Σαλαμίνας – Καταφθάνουν στην Κύπρο (βίντεο)

Η φρεγάτα «Κίμων» και η φρεγάτα «Ψαρά» απέπλευσαν το βράδυ της Δευτέρας 2/3 από το ναύσταθμο Σαλαμίνας για την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η αποστολή των δύο ελληνικών φρεγατών και των τεσσάρων F-16, που βρίσκονται ήδη στην Πάφο, εντάσσεται στο πλαίσιο ενίσχυσης των προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται για την άμυνά της λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Επίσης, σήμερα μεταβαίνει στην Κύπρο και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μαζί με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Χούπη.

Όπως είπε χθες ο κ. Δένδιας, «διαβεβαίωσα τον κ. Πάλμα (σ.σ. υπουργός Εθνικής Άμυνας Κύπρου) ότι η Ελλάδα, καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας κρίσης, θα συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι απειλές και οι παράνομες ενέργειες στο έδαφός της».