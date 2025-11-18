Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας επισκέφθηκε το Κέντρο Πληροφοριακού Πολέμου Ειρηνικού του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στο Σαν Ντιέγκο.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας αναφέρει ότι ενημερώθηκε και είχε συζητήσεις «σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στα μη επανδρωμένα αυτόνομα συστήματα που επιχειρούν πάνω και κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας».

«Οι παρουσιάσεις ήταν εξαιρετικές και η ανταλλαγή απόψεων εμπεριστατωμένη» υπογραμμίζει.

«Η συνεργασία αυτή και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας είναι απαραίτητη», προσθέτει ο υπουργός, καθώς μέσω της «Ατζέντας 2030» συνεχίζουμε «να αναπτύσσουμε και να ενισχύουμε τις τεχνολογικές δυνατότητες του Πολεμικού μας Ναυτικού και να διασφαλίζουμε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις μας παραμένουν πλήρως προετοιμασμένες για να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές προκλήσεις».