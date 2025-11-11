Δένδιας: Αναγκαιότητα η μεταρρύθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων για να ανταποκριθούμε στο ευμετάβλητο γεωπολιτικό περιβάλλον

Την αναγκαιότητα πλήρους μεταρρύθμισης των δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας «σε ένα ευμετάβλητο γεωπολιτικό περιβάλλον» και με δεδομένο ότι η χώρα μας αντιμετωπίζει «υπαρκτή απειλή, πολλαπλάσια του δικού μας μεγέθους» τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, σε συζήτηση που είχε, απόψε, Τρίτη 11 Νοεμβρίου, με τον διευθυντή και πρόεδρο του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων (ΙΔΙΣ) καθηγητή Κώστα Υφαντή στο πλαίσιο του «Athens Security Forum 2025» με τίτλο: «Επαναπροσδιορίζοντας την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια: Οι προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ».

Το «Athens Security Forum 2025» διοργανώνεται από το ΙΔΙΣ στη Λέσχη Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, σήμερα 11 και αύριο 12 Νοεμβρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είμαστε μια χώρα μεσαία, με μεσαίο ΑΕΠ. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι αλλά καλό είναι να προσδιορίζουμε τις δυνατότητες μας» εξήγησε ο υπουργός.

Ανέφερε ότι στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής οικογένειας «η Ελλάδα δεν είναι μια μικρή στρατιωτική δύναμη».

Και συνέχισε: «Αυτό δεν οφείλεται στο ότι εμείς είμαστε μεγάλοι. Οφείλεται στο ότι το μεγάλο κομμάτι της Ευρώπης, είχε απολέσει πλήρως το ενδιαφέρον του για την αμυντική διάσταση».

Ενδεικτικά, ο κ. Δένδιας ανέλυσε ότι «η Ελλάδα των 220 δισεκατομμυρίων ευρώ (Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος) έχει περισσότερα βαρέα τεθωρακισμένα από τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Μεγάλη Βρετανία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και τη Δανία μαζί».

«Είμαστε αναγκασμένοι να το έχουμε αυτό επειδή αντιμετωπίζουμε υπαρκτή απειλή. Δείχνει όμως πολύ καθαρά πως η Ευρώπη ατόνησε τελείως στην αμυντική της διάσταση» ξεκαθάρισε.

Μιλώντας για τον τρόπο διεξαγωγής των σύγχρονων συγκρούσεων έκανε μνεία στον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά και στη σύγκρουση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πρέπει», επισήμανε, «οι Ένοπλες Δυνάμεις μας γρήγορα να εκσυγχρονιστούν για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε προκλήσεις αυτού του επιπέδου».

Απαρίθμησε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα σε αυτή την προσπάθεια αναφέροντας τη δεκαετή οικονομική κρίση 2010 – 2020. «Αυτά τα 10 χρόνια η Ελλάδα έκανε μηδαμινές επενδύσεις στον τομέα της ‘Αμυνας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μας λείπουν περίπου από εκείνα τα χρόνια της κρίσης 1,5 με 2 δισεκατομμύρια το χρόνο. Δηλαδή, κουβαλάμε μια ζημιά στην πλάτη μας της τάξης των 25 δισεκατομμυρίων» συμπλήρωσε.

Συνέχισε μιλώντας για τις «επενδύσεις της ανάγκης των νέων τεχνολογιών» επισημαίνοντας ότι «όχι μόνο πρέπει να καλύψουμε το κενό, αλλά και να τρέξουμε πιο γρήγορα για να ανταποκριθούμε στην καινοτομία, στις αλλαγές».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το βάρος (στις πολεμικές συγκρούσεις) έχει μετακινηθεί από τις μεγάλες μηχανοκίνητες μονάδες του παρελθόντος, στις μικρές, ευκίνητες μονάδες στρατιωτών του παρόντος και του μέλλοντος, που κυρίως δεν χρησιμοποιούν το όπλο, αλλά το drone» υπογράμμισε.

Για τους οικονομικούς περιορισμούς σε αυτή την προσπάθεια, δεν έκρυψε ότι είναι σημαντικοί αλλά δεν παρέλειψε να ξεκαθαρίσει ότι το ανθρώπινο δυναμικό «είναι εξαιρετικό» και «ακολουθεί τις μεταρρυθμίσεις, με αντιδράσεις σε ορισμένες περιπτώσεις».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πρέπει να παλέψουμε μέσα σε δεδομένα δημοσιονομικά όρια. Αν κάτι θέλω να μείνει πίσω μου είναι η ανάγκη σεβασμού του δημοσιονομικού χώρου» πρόσθεσε.

Για τις γεωπολιτικές προτεραιότητες, ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι «η Ελλάδα οφείλει να έχει το βλέμμα της από το Γιβραλτάρ μέχρι τον Ινδικό Ωκεανό».

«Τα συμφέροντα της χώρας δεν ορίζονται από τα στενά γεωγραφικά της όρια» εξήγησε και συμπλήρωσε: «Η Ελλάδα πλέον έχει συμφέροντα και πέραν αυτών».

Έφερε ως παράδειγμα την πρόσβαση στη διώρυγα του Σουέζ, χαρακτηρίζοντας την «ζήτημα επιβίωσης» για την Ελλάδα και τα λιμάνια της χώρας μας.

Με την πτώση του τοίχους του Βερολίνου, είπε ο υπουργός, «πιστεύαμε όλοι ότι μπαίνουμε σε μια νέα εποχή δημοκρατίας, ανοχής του διαφορετικού, κυριαρχίας του διεθνούς δικαίου στις σχέσεις μεταξύ των κρατών» και απεφάνθη ότι αυτό «ήταν λάθος, ήταν «μια πλάνη».

Για τη μετανάστευση και ειδικότερα την κατάσταση στην υποσαχάρια Αφρική, ο κ. Δένδιας άσκησε κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέροντας ότι η ΕΕ αγνοεί την υποσαχάρια Αφρική» και «έχει επιτρέψει να γίνει παράδεισος τζιχαντιστών».

Ανέλυσε ότι αυτή η κατάσταση επηρεάζει την Ελλάδα που δέχεται μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη στην Κρήτη και στη Γαύδο.

Μιλώντας για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης και την Κοινή Ευρωπαϊκή ‘Αμυνα, δήλωσε ότι «εάν θεωρούμε ότι είμαστε κοντά σε μια αυτόνομη δυνατότητα άμυνας του ευρωπαϊκού χώρου, λυπάμαι αλλά πάρα το μέγεθος της ευρωπαϊκής οικονομίας, είμαστε βαθιά νυχτωμένοι».

Δήλωσε την προσήλωση του «στο ευρωπαϊκό εγχείρημα, το πιο περίφημο εγχείρημα στην ιστορία της ανθρωπότητας, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των γυναικών, τη δημοκρατία» αλλά έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου λέγοντας ότι «δεν πρέπει να αγνοούμε τον ρεαλισμό».

«Η Ευρώπη χρειάζεται το λιγότερο 20 χρόνια για να φτάσει σε ένα σοβαρό επίπεδο αμυντικής δυνατότητας» ξεκαθάρισε ο κ. Δένδιας.

Για να υπάρξει «σοβαρή αμυντική δυνατότητα της Ευρώπης, υπάρχουν πολλά προαπαιτούμενα» πρόσθεσε και ανέφερε ενδεικτικά τη «δημιουργία σοβαρής αμυντικής βιομηχανίας», «την αλλαγή κουλτούρας των ευρωπαϊκών κοινωνιών» και την «επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας που ο Ευρωπαίος θα έχει μέσα στη συνείδηση του ότι μπορεί να χρειαστεί να θυσιαστεί για να υπερασπίσει τα δικαιώματα που απολαμβάνει».

«Πρέπει», εξήγησε, «να κάνουμε μια ειλικρινή συζήτηση στο πλαίσιο της ΕΕ για το που είμαστε διατεθειμένοι να φτάσουμε» ενώ ανέφερε ότι «δεν αρκεί μόνο να ρίχνουμε χρήματα».

Για τις αμυντικές δυνατότητες της ΕΕ, μεταξύ άλλων, επισήμανε ότι «υπάρχει ένας στρατηγός, πρόεδρος Επιτροπής» ενώ «δεν υπάρχει στρατιωτικό επιτελείο» και «δεν υπάρχει αρχηγός».

Για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι οφείλουμε να «θυμηθούμε την αξία του ευρω-ατλαντικού δεσμού» ενώ διατύπωσε ένα ηχηρό «όχι στον ευρω-απομονωτισμό».

«Πιστεύω», δήλωσε, «βαθύτατα στη σχέση με τις ΗΠΑ. Δεν πιστεύω σε μια Αμερική οχυρωμένη πίσω από τους ωκεανούς. Πιστεύω στο σημαντικό ρόλο των ΗΠΑ παγκόσμια».