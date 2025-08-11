Χρηστίδης προς Σκέρτσο: “Τα στοιχεία δείχνουν τραγικές συνθήκες για τους εργαζόμενους”

«Η περίοδος στην οποία υπουργοί της κυβέρνησης παρουσιάζουν τις χαμηλές προσδοκίες τους ως επιτυχία, τελείωσε», αναφέρει ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εργασίας ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης, σε απάντηση του προς τον υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο.

Όπως προσθέτει, «τα στοιχεία δείχνουν τραγικές συνθήκες για τους Έλληνες εργαζόμενους και υπουργοί που ζουν καθημερινά στο Μαξίμου, θα έπρεπε να είναι πιο προσγειωμένοι στην πραγματικότητα».

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Σκέρτσος, απαντώντας σε ανακοίνωση του κ. Χρηστίδη, είχε αναφέρει ότι «διαβάζοντας την προχειρογραμμένη και ισοπεδωτική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τα στοιχεία της αγοράς εργασίας, καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα ότι δυστυχώς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τα αδιάβαστα στελέχη του τείνουν να γίνουν αρνητές της πραγματικότητας και της προόδου. Αυτό είναι, ομολογουμένως, λυπηρό διότι έχουμε ανάγκη από μια πιο εποικοδομητική, μετριοπαθή και ενημερωμένη αντιπολίτευση, προκειμένου να θεραπεύσουμε τα πολλά υπαρκτά και διαχρονικά προβλήματα της ελληνικής αγοράς εργασίας, τα οποία άλλωστε δεν αρνείται η κυβέρνηση».

Αναλυτικά, η απάντηση του κ. Χρηστίδη:

«Φαίνεται ότι το περιστατικό με την κυρία Πυργιώτη δεν δίδαξε τίποτα στον κ. Σκέρτσο και στην αλαζονεία που εκπέμπει. Πραγματικά, προκαλεί εντύπωση, να με κατηγορεί για προχειρότητα ο υπουργός Επικρατείας της κυβέρνησης που καρφώνει συνεργάτες άλλων υπουργών της ίδιας κυβέρνησης, στο Facebook. Νομίζει, όλοι ανήκουμε στην ίδια κατηγορία της πολιτικής, όπου ξεχνάμε ή διαστρεβλώνουμε την πραγματικότητα.

Θέλει στοιχεία ο κ. Σκέρτσος. Για πάμε λοιπόν.

Για τα εργατικά δυστυχήματα:

Για τα εργατικά δυστυχήματα, τα στοιχεία των εργατικών κέντρων και της ΟΣΕΤΕΕ περιγράφουν μια σκληρή πραγματικότητα, η οποία προφανώς δεν αρέσει στην Νέα Δημοκρατία και τον κ. Σκέρτσο.

Τα στοιχεία είναι δημοσιευμένα, βασίζονται σε ανεξάρτητη έρευνα και δυστυχώς για όλους μας ανανεώνονται συχνά. Πίσω από αυτά τα στοιχεία υπάρχουν ονοματεπώνυμα, οικογένειες, συνάδελφοι, δημόσιες καταγγελίες και δικαστικές αποφάσεις.

Πού βρίσκεται η διαφορά ανάμεσα στα όσα λέμε με τον κύριο Σκέρτσο; Στο ότι ο κ. Σκέρτσος κρύβει ότι η Ελλάδα παραμένει η μοναδική χώρα της ΕΕ που δεν καταγράφει τις επαγγελματικές ασθένειες ενώ υποκαταγράφει (μόλις το 1/4) τα εργατικά δυστυχήματα. Μάλιστα, έχει επικοινωνήσει επανειλημμένα για το θέμα η αρμόδια Διεύθυνση Απασχόλησης της Κομισιόν για να ζητήσει κανονική καταγραφή των επαγγελματικών ασθενειών και των εργατικών δυστυχημάτων.

Για την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων

Αμφισβήτησε ο κ. Σκέρτσος τη θέση της Ελλάδας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ακολουθούν τα στοιχεία της έρευνας του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ:

Το ποσοστό σοβαρής υλικής και κοινωνικής στέρησης για τους μισθωτούς στην Ελλάδα αγγίζει το 8,8% (από 8% το 2023), ενώ στην ΕΕ είναι μόλις 3,8%.

Έχουμε το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό μισθωτών που ζουν σε συνθήκες σοβαρής υλικής και κοινωνικής στέρησης μετά τη Βουλγαρία.

Για την πρόοδο, που επικαλέστηκε ο κ. Σκέρτσος, μπορεί να δει αυτήν στις αυξήσεις των τιμών την περίοδο 2019-2025. Με βάση την ΕΛΣΤΑΤ:

Αεροπορικά Εισιτήρια: +88,1%

Ελαιόλαδο: +62,7%

Φρούτα: +62,3%

Ηλεκτρικό Ρεύμα: +60,4%

Μοσχάρι: +55,5%

Courier: +50,2%

Πακέτα Διακοπών Εσωτερικού: +48,2%

Καφές: +44,8%

Τυριά: +43%

Λαχανικά: +41,6%

Ξενώνες Κάμπινγκ:+40%

Χοιρινό: +38,5%

Δημητριακά: +38,3%

Ψωμί: +36,7%

Αυγά Γαλακτοκομικά: +36,3%

Ψάρια: +35,8%

Λαχανικά: +34,4%

Ρύζι: +33,9%

Γιαούρτι: +33%

Ασφάλιση Υγείας: +28,9%

Βούτυρο: +28,4%

Φυσικό Αέριο: +28,3%

Κινηματογράφοι-Θέατρα: +28,1%

Αυτοκίνητα Καινούργια: +27,7%

Νερό Αναψυκτικά: +27,6%

Συνοψίζοντας, η περίοδος στην οποία υπουργοί της κυβέρνησης παρουσιάζουν τις χαμηλές προσδοκίες τους ως επιτυχία, τελείωσε. Τα στοιχεία δείχνουν τραγικές συνθήκες για τους Έλληνες εργαζόμενους και υπουργοί που ζουν καθημερινά στο Μαξίμου, θα έπρεπε να είναι πιο προσγειωμένοι στην πραγματικότητα.

Τα υπόλοιπα, όπως το ζητήσατε κύριε Σκέρτσο, στη Βουλή».