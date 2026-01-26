Υπάρχει κίνδυνος το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ να αποδυναμώσει τον ρόλο του ΟΗΕ;
Χατζηδάκης: Συλλυπητήριο μήνυμα για τα θύματα από την φωτιά στο εργοστάσιο "Βιολάντα"

UPD: 15:01

Τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων της πυρκαγιάς στο εργοστάσιο τροφίμων στα Τρίκαλα εκφράζει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. Για αυτόν τον λόγο, δε, αναβάλλει την προγραμματισμένη για απόψε κοπή της πίτας του γραφείου του.

Η σχετική ανάρτηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης έχει ως εξής: «Αναβάλλεται, λόγω του δυστυχήματος στα Τρίκαλα, η προγραμματισμένη για σήμερα κοπή πίτας του γραφείου μου.

Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων και τη συμπαράστασή μου στις οικογένειες των τραυματιών και της αγνοούμενης».

