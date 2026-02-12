Χατζηδάκης: “Ήρεμα νερά με την Τουρκία, αλλά και ενίσχυση της θέσης της χώρας – Η ανάπλαση του Ελαιώνα προχωρά γρήγορα”

«Επιδιώκουμε να υπάρχουν ήρεμα νερά στις σχέσεις μας με την Τουρκία, χωρίς από την άλλη πλευρά να παραγνωρίζεται η συνεχής ενίσχυση της διεθνούς θέσης της χώρας και της αμυντικής της ικανότητας», επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη στο OPEN.

«Έχουμε φύγει», προσέθεσε, «από το κλίμα που επικρατούσε την περίοδο του 2020 – 2021 και κανείς δεν θέλει να γυρίσουμε σε μια εποχή εντάσεων, παραβάσεων και παραβιάσεων και με τους μετανάστες που προσπαθούσαν να περάσουν τον Έβρο. Τώρα υπάρχει συνεργασία για τα θέματα αυτά και έχουμε πάρα πολλούς Τούρκους τουρίστες, που έρχονται στα νησιά μας με το ειδικό καθεστώς βίζας».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τα αποτελέσματα της χθεσινής συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε: «Πάγια ελληνική θέση είναι η υπογραφή συνυποσχετικού για την προσφυγή στο διεθνές δικαστήριο της Χάγης για τα θέματα της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ, που είναι τα μόνα θέματα τα οποία αναγνωρίζουμε. Η Ελλάδα πιστεύει στο διεθνές δίκαιο και θα χαιρόμασταν αν υπάρξει και από την άλλη πλευρά αυτή η τοποθέτηση. Δεν θέλω να το υπερτονίσω, αλλά ίσως το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας αναφέρθηκε στο διεθνές δίκαιο για την επίλυση αυτών των ζητημάτων ίσως έχει μία κάποια σημασία».

Σε κάθε περίπτωση, υπογράμμισε, προχωρά παράλληλα η ενίσχυση της θέσης της χώρας και ανέφερε συγκεκριμένα παραδείγματα, όπως οι συμφωνίες για την ΑΟΖ με την Αίγυπτο και την Ιταλία, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, τα οικολογικά πάρκα στο Αιγαίο, η συμφωνία με την Chevron για εξόρυξη υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης που προφανώς συνδέεται με το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο και τη μη αναγνώριση του. Επίσης οι συμφωνίες με την Exxon για γεωτρήσεις στο Ιόνιο, οι συμφωνίες για μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω Αλεξανδρούπολης και η σταθερή ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων με τα Rafale, την παραγγελία των F – 35, τις φρεγάτες.

«Ο δρόμος μας δεν είναι οι “ψευτοπαλληκαρισμοί” και η εξωτερική πολιτική για εσωτερική κατανάλωση, ούτε η παρελκυστική τακτική. Η πολιτική μας έχει τη σωστή ισορροπία», σημείωσε τέλος.

Σε ερώτηση για την πρόοδο των έργων κατασκευής του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Ελαιώνα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι η περιοχή ήταν παρατημένη για πολλές δεκαετίες και για το λόγο αυτό ο πρωθυπουργός τού ανέθεσε να συντονίσει ένα project ευρύτερης ανάπλασης. «Πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα και συντεταγμένα. Στην περιοχή αυτή μπορεί να γίνει ένα “μίνι Ελληνικό“, να αλλάξουν οι χρήσεις γης, να επιτραπεί η κατοικία αφού φύγουν οι μεταφορικές εταιρείες και προχωρήσει η μετεγκατάσταση των ΚΤΕΛ. Ο χώρος για το γήπεδο είναι 230 στρέμματα όμως η ευρύτερη έκταση είναι 1.400 στρέμματα όπου συντελούνται διάφορες αναπλάσεις», ανέφερε.

Αναφορικά τέλος με την υπόθεση Παναγόπουλου, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης δήλωσε ότι είναι αστείο και αχρείαστο από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ να χρεώνεται ο κ. Παναγόπουλος στη Νέα Δημοκρατία τη στιγμή που ήταν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής της ΠΑΣΚΕ.

Σχετικά με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, σημείωσε ότι πρέπει να γίνει μια διάκριση. Από τη μια πλευρά είναι οι διαδικασίες με βάση τις οποίες προχωρούν οι διαγωνισμοί για τα θέματα της κατάρτισης, για τις οποίες η Ελλάδα κινείται μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από την άλλη πλευρά είναι εάν όλα στη συνέχεια προχωρούν με διαφάνεια ή αν υπάρχουν συναλλαγές κάτω από το τραπέζι.

Κανένα σύστημα δεν είναι άτρωτο και γι’ αυτό το λόγο γίνονται έλεγχοι από την κυβέρνηση, από το Ελεγκτικό Συνέδριο, από την ΕΔΕΛ, από την Κομισιόν, από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και από την Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος. Από τους ελέγχους που έγιναν στη συγκεκριμένη περίπτωση, προέκυψαν αυτά που έχει αναδείξει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ταυτόχρονα, ο κ. Χατζηδάκης υπενθύμισε ότι επί των ημερών του στο υπουργείο Εργασίας υιοθετήθηκε ένα σύστημα για τα προγράμματα κατάρτισης στο Ταμείο Ανάκαμψης, με επιταγές κατάρτισης (κουπόνια), με τα οποία ο καταρτιζόμενος πήγαινε κατευθείαν στο κέντρο της επιλογής του υπό την προϋπόθεση ότι αυτό κάλυπτε τις προϋποθέσεις που έθετε ο νόμος.

Επίσης, συνδέθηκαν οι πληρωμές τόσο των καταρτιζομένων όσο και των κέντρων κατάρτισης με τα αποτελέσματα της δουλειάς τους ενώ για πρώτη φορά δόθηκε η δυνατότητα στα δημόσια πανεπιστήμια να μπουν στο χώρο της κατάρτισης με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των κονδυλίων. Και δημιουργήθηκε ξεχωριστή γραμματεία για την διαχείριση αυτών των προγραμμάτων, δεδομένου ότι υπήρχαν δράσεις τόσο από το ΕΣΠΑ όσο και από το Ταμείο Ανάκαμψης που έπρεπε να προχωρήσουν γρήγορα και με διαφάνεια, κατέληξε.