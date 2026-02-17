Χατζηδάκης για Κωνσταντοπούλου: “Υπάρχουν παντού κάποιοι γραφικοί οι οποίοι επιτρέπουν στον εαυτό τους ακρότητες”

Για την άγρια κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Άδωνι Γεωργιάδη μίλησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Χατζηδάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, είπε: «Το τελευταίο διάστημα που είμαι στη Βουλή όποτε πάω να μιλήσω, από την αρχή της τοποθέτησής μου μέχρι το τέλος, σε πολύ τακτικά διαστήματα η κ. Κωνσταντοπούλου διακόπτει συνεχώς σχολιάζοντας, ούτε ακούω τι λέει, συνεχίζω να μιλάω, διότι δεν είμαι γι’ αυτό το σπορ της κ. Κωνσταντοπούλου. Υπάρχουν παντού κάποιοι γραφικοί οι οποίοι επιτρέπουν στον εαυτό τους ακρότητες».

«Νομίζω υποχρέωσή μας είναι, επειδή η πολιτική έχει και έναν ρόλο παιδευτικό, να μένουμε όσο περισσότερο μπορούμε σε ένα υψηλό επίπεδο. Από την άλλη, όταν κάποιος επιτίθεται και διακόπτει συνεχώς και αδιαλείπτως και χρησιμοποιεί οξύτατες και προσβλητικές εκφράσεις, από ένα σημείο και μετά δεν μπορείς να απαιτείς από τον απέναντι να αυτοσυγκρατείται και να δίνει τόπο στην αρχή. Όταν σε λέει με τον τρόπο που χαρακτήρισε τον κ. Γεωργιάδη, τι να πεις, “ευχαριστώ πολύ, έχετε δίκιο”;», συνέχισε.

«Υποχρέωση δική μας είναι η μεγαλύτερη δυνατή αυτοσυγκράτηση, υποχρέωση του κάθε προεδρεύοντος στη Βουλή είναι να εφαρμόζει τον κανονισμό αλλά νομίζω και υποχρέωση όλων αυτών που μετέρχονται τέτοιου είδους πρακτικές είναι κάποια στιγμή να κάνουν ένα διάλειμμα και να δουν εάν όλο αυτό πάει κάπου. Διότι και αυτή η πολιτική του εντυπωσιαμού σε πάει μερικούς μήνες, μερικά χρόνια, αλλά κανένας δεν έχει μείνει στην πολιτική επειδή έβριζε τους απέναντι», τόνισε.